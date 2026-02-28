Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що Норвегія передала Україні більше десяти систем NASAMS. Про це він заявив в інтерв'ю NRK News, пише УНН.

"Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли. Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", - розповів Зеленський.

Президент також повівдомив, що країни працювали над спільним виробництвом і системами IRIS-T.

"І це було схоже на хвилю: коли одна країна активізувалася, інші справжні союзники, як Норвегія, теж включалися. Це було дуже добре. Цієї зими Норвегія також допомогла нам із газом, який нам був потрібен після російських ударів по енергетиці, зокрема по нашій газовій інфраструктурі.

І народ Норвегії підтримує ці рішення. Усі партії в парламенті також їх підтримують. Дякую. У всіх країнах є своя внутрішня політика, але єдність норвезького парламенту щодо України є надважливою, і ми це цінуємо", - висловився Зеленський.

Крім того, Президент високо оцінив, що Норвегія друга за обсягом внесків до PURL - програми з фінансування закупівлі амереканського озброєння для України.

Норвезький газ, PURL і NASAMS допомогли Україні пройти найважчу зиму під ударами рф – Зеленський