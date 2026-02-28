Зеленский сообщил о более чем десяти системах NASAMS от Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Норвегия передала Украине более десяти систем NASAMS. Об этом он заявил в интервью NRK News, пишет УНН.

"Норвежские системы NASAMS нам очень помогли. Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", - рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что страны работали над совместным производством и системами IRIS-T.

"И это было похоже на волну: когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо. Этой зимой Норвегия также помогла нам с газом, который нам был нужен после российских ударов по энергетике, в частности по нашей газовой инфраструктуре.

И народ Норвегии поддерживает эти решения. Все партии в парламенте также их поддерживают. Спасибо. Во всех странах есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента по Украине является сверхважным, и мы это ценим", - высказался Зеленский.

Кроме того, Президент высоко оценил, что Норвегия вторая по объему взносов в PURL - программу по финансированию закупки американского вооружения для Украины.

