08:36 • 9262 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 15740 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 23171 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 37301 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 38952 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 45999 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 43870 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42614 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57673 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47769 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Зеленский сообщил о более чем десяти системах NASAMS от Норвегии

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Норвегия передала Украине более десяти систем NASAMS и ракеты к ним. Страны также работали над совместным производством и системами IRIS-T.

Зеленский сообщил о более чем десяти системах NASAMS от Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Норвегия передала Украине более десяти систем NASAMS. Об этом он заявил в интервью NRK News, пишет УНН

"Норвежские системы NASAMS нам очень помогли. Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их более десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политическом уровне, чтобы обеспечить нас дополнительными ракетами. Это было очень важно", - рассказал Зеленский. 

Президент также сообщил, что страны работали над совместным производством и системами IRIS-T. 

"И это было похоже на волну: когда одна страна активизировалась, другие настоящие союзники, как Норвегия, тоже включались. Это было очень хорошо. Этой зимой Норвегия также помогла нам с газом, который нам был нужен после российских ударов по энергетике, в частности по нашей газовой инфраструктуре.

И народ Норвегии поддерживает эти решения. Все партии в парламенте также их поддерживают. Спасибо. Во всех странах есть своя внутренняя политика, но единство норвежского парламента по Украине является сверхважным, и мы это ценим", - высказался Зеленский. 

Кроме того, Президент высоко оценил, что Норвегия вторая по объему взносов в PURL - программу по финансированию закупки американского вооружения для Украины. 

Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский25.02.26, 16:41 • 3910 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитика
