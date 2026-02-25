Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 4316 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 6548 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 10065 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 17033 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 17940 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22665 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20672 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18590 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22652 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29168 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 10054 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 17946 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 18341 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 11045 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 11337 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 4318 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 17035 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 44378 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 54435 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 71988 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 17980 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 21617 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 23992 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 28370 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 36715 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Зеленский заявил, что поддержка Норвегии в энергетике и противовоздушной обороне позволила Украине удержать энергосистему и защитить инфраструктуру зимой. Помощь включала дополнительный газ и ракеты PAC-3 для противодействия баллистическим угрозам, а также системы NASAMS для защиты энергетических объектов.

Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский

Поддержка Норвегии в энергетике и противовоздушной обороне стала одним из ключевых факторов, которые позволили Украине удержать энергосистему и защитить критическую инфраструктуру во время массированных российских атак зимой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос об эффективности норвежской помощи, глава государства подчеркнул, что она была критически важной в условиях целенаправленных ударов РФ по энергетике.

По словам Зеленского, из-за дефицита электроэнергии Украина была вынуждена увеличивать потребление газа.

Иногда мы использовали больше газа из-за этого дефицита с электроэнергией, и мы получили этот дополнительный газ. В основном от Норвегии 

– сказал Президент.

Он подчеркнул, что помощь была оказана максимально оперативно.

Мы работали с Норвегией, с некоторыми другими партнерами, но от Норвегии, как я и просил, практически немедленно мы получили эту поддержку 

– добавил Зеленский.

Отдельно президент остановился на роли программы PURL в усилении противовоздушной обороны Украины.

У нас было очень много вызовов. Мы ждали ракеты к Patriot, особенно ракеты PAC-3, потому что этой зимой было много атак не только крылатыми ракетами, но и баллистическими 

– пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что именно ракеты PAC-3 являются ключевыми для противодействия баллистическим угрозам.

Противобаллистика работает только PAC-3, PAC-2 не работают. Я думаю, что Норвегия была одним из крупнейших и самых быстрых доноров в этой программе. И это было очень важно 

– отметил Президент.

Также глава государства отметил роль норвежских систем NASAMS в защите украинской энергетической инфраструктуры.

У нас есть инфраструктура NASAMS. Это не одна, не две и не пять систем. Я не хочу делиться конкретным количеством, но все NASAMS работают именно на сохранение энергетики 

– сказал Зеленский.

По его словам, эти системы прикрывали ключевые объекты.

У нас есть 230 приоритетных объектов, которые нужно защищать. Часть из них оберегали NASAMS. Мы за это очень благодарны 

– подытожил Президент.

Напомним

Украинские дроны-перехватчики уничтожают каждый третий вражеский беспилотник. Главным вызовом остаются российские дроны, такие как "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы".

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина