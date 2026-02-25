Норвежский газ, PURL и NASAMS помогли Украине пройти самую тяжелую зиму под ударами РФ – Зеленский

Поддержка Норвегии в энергетике и противовоздушной обороне стала одним из ключевых факторов, которые позволили Украине удержать энергосистему и защитить критическую инфраструктуру во время массированных российских атак зимой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, передает УНН.

Отвечая на вопрос об эффективности норвежской помощи, глава государства подчеркнул, что она была критически важной в условиях целенаправленных ударов РФ по энергетике.

По словам Зеленского, из-за дефицита электроэнергии Украина была вынуждена увеличивать потребление газа.

Иногда мы использовали больше газа из-за этого дефицита с электроэнергией, и мы получили этот дополнительный газ. В основном от Норвегии

Он подчеркнул, что помощь была оказана максимально оперативно.

Мы работали с Норвегией, с некоторыми другими партнерами, но от Норвегии, как я и просил, практически немедленно мы получили эту поддержку

Отдельно президент остановился на роли программы PURL в усилении противовоздушной обороны Украины.

У нас было очень много вызовов. Мы ждали ракеты к Patriot, особенно ракеты PAC-3, потому что этой зимой было много атак не только крылатыми ракетами, но и баллистическими

Зеленский подчеркнул, что именно ракеты PAC-3 являются ключевыми для противодействия баллистическим угрозам.

Противобаллистика работает только PAC-3, PAC-2 не работают. Я думаю, что Норвегия была одним из крупнейших и самых быстрых доноров в этой программе. И это было очень важно

Также глава государства отметил роль норвежских систем NASAMS в защите украинской энергетической инфраструктуры.

У нас есть инфраструктура NASAMS. Это не одна, не две и не пять систем. Я не хочу делиться конкретным количеством, но все NASAMS работают именно на сохранение энергетики