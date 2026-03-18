Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Новая инфооперация против Украины, в кремле говорят, что многие политики рф имеют украинские корни - СВР

Киев • УНН

 • 442 просмотра

СВР разоблачила манипуляцию рф по превращению войны во внутренний конфликт. российские чиновники массово заявляют о своем происхождении для избежания суда.

Новая инфооперация против Украины, в кремле говорят, что многие политики рф имеют украинские корни - СВР

Служба внешней разведки Украины сообщает о новой информационной кампании России, направленной на изменение восприятия войны в мире. По данным разведки, цель операции - перевести дискурс из "Россия против Украины" в формат "украинцы против украинцев", чтобы представить войну как внутренний конфликт. Об этом пишет УНН.

Детали

В СВР отмечают, что в последнее время ряд российских политиков начали публично подчеркивать свое украинское происхождение.

В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил о своих украинских корнях. Эту риторику подхватили и другие представители российской дипломатии, в частности Родион Мирошник.

В разведке считают, что это не случайно, а является частью централизованной кампании.

Манипуляция для снижения ответственности

По замыслу Кремля, "правильными украинцами" должны выступать те, кто поддерживает политику России и уже интегрирован в ее систему.

Логика операции прозрачна. Если международное сообщество воспримет нарратив "украинцы воюют с украинцами", это позволит снизить статус войны

- отмечают в СВР.

Там добавляют, что это может привести к уменьшению ответственности России - в частности, в отношении репараций и судебных решений.

Почему это происходит сейчас

В СВР подчеркивают, что активизация информационной кампании совпадает с подготовкой к запуску специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В то же время в разведке напоминают, что ряд российских топ-чиновников имеют украинское происхождение, однако это не меняет их роли в войне.

Об этом они, видимо, вспомнят уже на скамье подсудимых

- отметили в СВР.

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Служба внешней разведки Украины
Организация Объединенных Наций
Украина