Новая инфооперация против Украины, в кремле говорят, что многие политики рф имеют украинские корни - СВР
Киев • УНН
СВР разоблачила манипуляцию рф по превращению войны во внутренний конфликт. российские чиновники массово заявляют о своем происхождении для избежания суда.
Служба внешней разведки Украины сообщает о новой информационной кампании России, направленной на изменение восприятия войны в мире. По данным разведки, цель операции - перевести дискурс из "Россия против Украины" в формат "украинцы против украинцев", чтобы представить войну как внутренний конфликт. Об этом пишет УНН.
Детали
В СВР отмечают, что в последнее время ряд российских политиков начали публично подчеркивать свое украинское происхождение.
В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил о своих украинских корнях. Эту риторику подхватили и другие представители российской дипломатии, в частности Родион Мирошник.
В разведке считают, что это не случайно, а является частью централизованной кампании.
Манипуляция для снижения ответственности
По замыслу Кремля, "правильными украинцами" должны выступать те, кто поддерживает политику России и уже интегрирован в ее систему.
Логика операции прозрачна. Если международное сообщество воспримет нарратив "украинцы воюют с украинцами", это позволит снизить статус войны
Там добавляют, что это может привести к уменьшению ответственности России - в частности, в отношении репараций и судебных решений.
Почему это происходит сейчас
В СВР подчеркивают, что активизация информационной кампании совпадает с подготовкой к запуску специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
В то же время в разведке напоминают, что ряд российских топ-чиновников имеют украинское происхождение, однако это не меняет их роли в войне.
Об этом они, видимо, вспомнят уже на скамье подсудимых
