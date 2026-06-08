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Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 11238 просмотра

В Молдове зафиксировали пересечение границы и взрыв дрона во время ночной атаки РФ на Украину. Фрагменты аппарата нашли в поле, пострадавших нет.

Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину

В Молдове зафиксировали пересечение границы страны дроном ночью во время атаки рф на Украину, беспилотник взорвался, сообщили в Минобороны Молдовы в понедельник, пишет УНН.

Министерство обороны сообщает, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества зафиксировали пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом со стороны населенного пункта Михайловка-Лопатна

- сообщили в Минобороны Молдовы.

Как указано, "после вмешательства специализированных структур Министерства внутренних дел было подтверждено, что на сельскохозяйственном поле вблизи населенного пункта Лопатна были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата".

В полиции Молдовы указали, что "полиция получила сообщение минувшей ночью, около полуночи, от жителя села Лопатна, который сообщил, что наблюдал в сельской местности неизвестный летательный аппарат, возможно, беспилотник, который впоследствии взорвался".

Оперативная группа, специализированные службы и группы реагирования, как указано, немедленно отправились на место происшествия. "Территория была изолирована, взята под охрану и находится под наблюдением в соответствии с процедурами", - говорится в сообщении.

"Следы, зафиксированные на месте происшествия, указывают на предварительный взрыв. Обнаруженные фрагменты исследуются для установления происхождения аппарата и обстоятельств инцидента", - указали в Минобороны Молдовы.

"Отмечаем, что этой ночью на Украину произошла массированная российская атака с использованием беспилотников и ракет", - говорится в заявлении.

После предварительных проверок, сообщили в полиции Молдовы, было установлено, что никто не пострадал.

Ответственные службы, как отметили в Минобороны Молдовы, продолжают документировать дело и следить за ситуацией.

Этим утром специализированные расследования были возобновлены, указали в полиции Молдовы.

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Юлия Шрамко

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