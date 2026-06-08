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В Одессе из-за атаки рф трое раненых на остановке, в регионе перебои со светом

Киев • УНН

 • 3076 просмотра

В Одессе три человека ранены на остановке транспорта из-за атаки рф. В регионе поврежден энергообъект, более тысячи потребителей остались без света.

В Одессе из-за атаки рф трое раненых на остановке, в регионе перебои со светом
t.me/odesaMVA

Одесская область ночью подверглась очередной атаке рф, в Одессе ранены три человека на остановке общественного транспорта, в Черноморске также попадание, на юге региона враг атаковал энергетику, есть перебои со светом, сообщили в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеской атаки на Одесскую область пострадали люди и гражданская инфраструктура", - указал Кипер в соцсетях.

Враг атаковал в том числе Одессу, сообщил Лысак. По его словам, есть пострадавшие - люди ожидали транспорт на остановке.

"В результате утренней атаки пострадали три человека. 2 женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутного такси. Все с осколочными ранениями доставлены в медучреждение, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - отметил глава ГВА.

Пострадавших в Одессе, по его словам, госпитализировали с осколочными ранениями. 

"Одна из пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу госпитализирована. Женщина 1961 г.р. получила множественные осколочные ранения. Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Кипер.

Изувечен транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт, добавил Лысак.

"В Черноморске зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом. К счастью, пострадавших нет", - отметил Кипер.

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеской атаки на юге региона повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением для более тысячи потребителей. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения", - указал также Кипер.

124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной08.06.26, 08:19 • 2326 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесса