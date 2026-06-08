124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
ПВО сбила 124 из 155 дронов во время ночной атаки по Украине. Зафиксированы попадания в 17 локациях, боевая работа по остаткам целей продолжается.
россия за ночь выпустила по Украине 155 дронов, 124 из которых сбиты или подавлены, есть попадания в 17 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 июня (с 18:00 7 июня) противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 6 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.
Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб08.06.26, 07:45 • 2816 просмотров