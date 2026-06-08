124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

$44.360.0251.640.03
ukenru
06:25 • 11109 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 28923 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 56744 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 41317 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 72856 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 42089 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 27710 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 46763 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 62141 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 46013 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки7 июня, 21:58 • 10331 просмотра
Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощьVideo7 июня, 22:30 • 14128 просмотра
Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - ГенштабPhoto7 июня, 23:06 • 13926 просмотра
Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны7 июня, 23:41 • 15415 просмотра
Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсовVideo8 июня, 00:16 • 17045 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 72845 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 80444 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 98515 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 110853 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 132570 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Сумская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 29531 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 101056 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 144472 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 147933 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 180160 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед 131

124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 2322 просмотра

ПВО сбила 124 из 155 дронов во время ночной атаки по Украине. Зафиксированы попадания в 17 локациях, боевая работа по остаткам целей продолжается.

124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия за ночь выпустила по Украине 155 дронов, 124 из которых сбиты или подавлены, есть попадания в 17 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 июня (с 18:00 7 июня) противник атаковал 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БпЛА.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб08.06.26, 07:45 • 2816 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина