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Financial Times

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

За сутки украинские военные ликвидировали 1330 оккупантов и 2161 БпЛА. Также враг потерял 85 артиллерийских систем и 363 единицы автотехники.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб

За сутки 7 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1330 солдат и 2161 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 1374950 (+1330) человек ликвидировано
    • танков — 11997 (+8)
      • боевых бронированных машин — 24705 (+5)
        • артиллерийских систем — 43564 (+85)
          • РСЗО — 1847 (+3)
            • средства ПВО — 1409 (+2)
              • самолетов — 436 (0)
                • вертолетов — 353 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 336224 (+2161)
                    • наземных робототехнических комплексов — 1507 (+12)
                      • корабли / катера — 33 (0)
                        • подводные лодки — 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн — 104414 (+363)
                            • специальная техника — 4259 (+2)
                              • крылатые ракеты — 4733 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

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