Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб
Киев • УНН
За сутки украинские военные ликвидировали 1330 оккупантов и 2161 БпЛА. Также враг потерял 85 артиллерийских систем и 363 единицы автотехники.
За сутки 7 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1330 солдат и 2161 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — 1374950 (+1330) человек ликвидировано
- танков — 11997 (+8)
- боевых бронированных машин — 24705 (+5)
- артиллерийских систем — 43564 (+85)
- РСЗО — 1847 (+3)
- средства ПВО — 1409 (+2)
- самолетов — 436 (0)
- вертолетов — 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 336224 (+2161)
- наземных робототехнических комплексов — 1507 (+12)
- корабли / катера — 33 (0)
- подводные лодки — 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 104414 (+363)
- специальная техника — 4259 (+2)
- крылатые ракеты — 4733 (0)
Данные уточняются.
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