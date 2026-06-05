«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ответ владимира путина на его открытое письмо "слабым" и добавил, что российский диктатор "просто не хочет заканчивать войну", передает УНН.

К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал - сказал Зеленский во время видеообращения.

По словам Главы государства, путин не хочет ничего менять, "не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивые".

Значит, денег у россии должно стать меньше, а давления на россию – больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира - резюмировал Зеленский.

Ранее

российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну.

По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".

Диктатор добавил, что "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора владимира путина завершить войну.

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором владимиром путиным.