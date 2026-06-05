«Он просто не хочет заканчивать войну» — Зеленский назвал ответ путина на открытое письмо слабым
Киев • УНН
Зеленский назвал реакцию путина на предложение мира слабой. Глава государства призвал мир усилить давление на россию и уменьшить её доходы.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ответ владимира путина на его открытое письмо "слабым" и добавил, что российский диктатор "просто не хочет заканчивать войну", передает УНН.
К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал
По словам Главы государства, путин не хочет ничего менять, "не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивые".
Значит, денег у россии должно стать меньше, а давления на россию – больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира
Ранее
российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну.
По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".
Диктатор добавил, что "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее".
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора владимира путина завершить войну.
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором владимиром путиным.