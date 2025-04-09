Правительство Канады введет 25% пошлину на американские автомобили, не соответствующие требованиям USMCA. Также Оттава будет стимулировать внутреннее производство и привлечение инвестиций в автопром.
Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.
Марк Карни заявил, что тарифы Трампа вредят экономике США и миру. Канада готова защитить себя, снижая торговые барьеры и налаживая связи с другими странами.
Лидеры Канады и Мексики обсудили совместный план действий против торговых ограничений, введенных США. Карни заявил о намерении бороться с несправедливыми действиями.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.
Лидеры Канады и Мексики обсудили усиление торговли и инвестиций на фоне угрозы со стороны США. Обе страны стремятся сохранить экономическую стабильность в условиях возможных таможенных ограничений.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, осудив пошлины Трампа и идею сделать Канаду 51-м штатом США. Он подчеркнул поддержку Германией независимости Канады.
Дональд Трамп может занимать должность президента США до 2037 года, используя лазейку в 22-й поправке Конституции. Для этого ему нужно стать вице-президентом, а президент должен уйти в отставку.
Дональд Трамп сообщил о продуктивном звонке с премьер-министром Канады Марком Карни. Они договорились встретиться после выборов для обсуждения вопросов бизнеса и политики.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна вскоре предпримет ответный шаг на новые пошлины США на импортные авто. Он назвал действия Трампа "прямым нападением".
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных выборов 28 апреля. Причиной стали торговые действия Трампа и необходимость сильного мандата.
Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.
Канада стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в оборонной промышленности. Это происходит на фоне усиления давления со стороны США и опасений по поводу экономического принуждения.
Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.
Эммануэль Макрон заявил о приверженности Франции и Канады достижению мира в Украине. Обе страны потребуют от россии четких обязательств.
Премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Лидеры стран подтвердили поддержку Украины и важность укрепления трансатлантических связей.
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Президент Украины Зеленский провел разговор с новым премьером Канады Карни о прекращении огня. Канада поддерживает мирные инициативы и усилит контроль за санкциями против рф.
Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.
Андрей Ермак провел видеовстречу с советниками стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров в Джидде и гарантии безопасности для Украины.
Андрей Ермак обсудил с Натали Друэн ситуацию на поле боя и подготовку разговора Зеленского с Карни. Стороны договорились координировать усилия в G7 для поддержки Украины.
14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.
Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.
Марк Карни обвинил американскую администрацию в попытках захватить ресурсы страны. Новоизбранный лидер Либеральной партии пообещал сохранить пошлины на американские товары.
Марк Карни, новоизбранный лидер Либеральной партии Канады, заявил о сохранении пошлин на американские товары. Он критикует политику Трампа и обещает защищать канадские интересы в торговом споре.
Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.
140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.