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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24932 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Марк Карни

Канадский экономист и политик (родился в 1965 году)
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Карни о присоединении Канады к миротворческому контингенту в Украине: это зависит от обстоятельств

Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.

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Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

Марк Карни заявил, что тарифы Трампа вредят экономике США и миру. Канада готова защитить себя, снижая торговые барьеры и налаживая связи с другими странами.

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Канада и Мексика согласовывают действия на фоне "таможенной войны" со стороны США

Лидеры Канады и Мексики обсудили совместный план действий против торговых ограничений, введенных США. Карни заявил о намерении бороться с несправедливыми действиями.

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Пошлины Трампа вызвали шквал критики: партнеры Вашингтона возмущены

Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.

Новости Мира • 3 апреля, 02:56 • 69342 просмотра

Напряженность между странами возрастает: некоторые канадцы продают дома в США

Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.

Новости Мира • 2 апреля, 11:36 • 25688 просмотра

Канада и Мексика обсудили ответ на возможные пошлины США

Лидеры Канады и Мексики обсудили усиление торговли и инвестиций на фоне угрозы со стороны США. Обе страны стремятся сохранить экономическую стабильность в условиях возможных таможенных ограничений.

Новости Мира • 1 апреля, 22:12 • 8090 просмотра

"День освобождения Америки" – когда вступают в силу пошлины Трампа и что стоит об этом знать

2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.

Экономика • 31 марта, 10:29 • 743174 просмотра

Шольц осудил нападки Трампа и поддержал Канаду

Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, осудив пошлины Трампа и идею сделать Канаду 51-м штатом США. Он подчеркнул поддержку Германией независимости Канады.

политика • 31 марта, 02:48 • 15954 просмотра

Трамп может быть президентом США до 2037 года: найдена лазейка в Конституции - Daily Mail

Дональд Трамп может занимать должность президента США до 2037 года, используя лазейку в 22-й поправке Конституции. Для этого ему нужно стать вице-президентом, а президент должен уйти в отставку.

политика • 30 марта, 12:45 • 55124 просмотра

Трамп и премьер Канады договорились о встрече после выборов

Дональд Трамп сообщил о продуктивном звонке с премьер-министром Канады Марком Карни. Они договорились встретиться после выборов для обсуждения вопросов бизнеса и политики.

политика • 28 марта, 18:34 • 32793 просмотра

Новые пошлины США на импорт авто: появилась реакция Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна вскоре предпримет ответный шаг на новые пошлины США на импортные авто. Он назвал действия Трампа "прямым нападением".

Экономика • 27 марта, 04:48 • 43734 просмотра

Премьер Канады Карни объявил досрочные выборы: что известно

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных выборов 28 апреля. Причиной стали торговые действия Трампа и необходимость сильного мандата.

Новости Мира • 23 марта, 17:43 • 118611 просмотра

Канада идет на внеочередные выборы. Их, вероятно, проведут 28 апреля

Новый премьер-министр Марк Карни объявил о проведении выборов 28 апреля после отставки Трюдо. Приход к власти произошел на фоне политических вызовов и угроз со стороны США.

политика • 20 марта, 13:52 • 10164 просмотра

Канада ищет оборонный альянс с Европой из-за угроз со стороны США

Канада стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в оборонной промышленности. Это происходит на фоне усиления давления со стороны США и опасений по поводу экономического принуждения.

Новости Мира • 20 марта, 12:25 • 9873 просмотра

Канада договаривается с ЕС о присоединении к оборонному проекту для производства оружия - NYT

Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.

политика • 20 марта, 07:48 • 20131 просмотра

Зеленский получил приглашение на саммит G7 от премьера Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.

политика • 17 марта, 15:25 • 56840 просмотра

Франция и Канада привержены достижению прочного мира в Украине и обеспечению надежных гарантий - Макрон

Эммануэль Макрон заявил о приверженности Франции и Канады достижению мира в Украине. Обе страны потребуют от россии четких обязательств.

политика • 17 марта, 11:53 • 68650 просмотра

Новый премьер Канады в первом туре за границу встретился с Макроном: подтвердили поддержку Украины, Париж хочет от рф "четких обязательств"

Премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Лидеры стран подтвердили поддержку Украины и важность укрепления трансатлантических связей.

политика • 17 марта, 11:43 • 47957 просмотра

Макрон: разрешение россии для размещения войск в Украине не нужно

Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.

Война • 17 марта, 08:00 • 84550 просмотра

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Президент Украины Зеленский провел разговор с новым премьером Канады Карни о прекращении огня. Канада поддерживает мирные инициативы и усилит контроль за санкциями против рф.

политика • 16 марта, 08:59 • 51815 просмотра

Канада пересматривает закупку F-35 из-за напряженных отношений с США

Премьер-министр Канады поручил пересмотреть контракт на закупку F-35 из-за изменения геополитической ситуации и напряженных отношений с США. Lockheed Martin уклонилась от комментариев.

Новости Мира • 16 марта, 06:30 • 26157 просмотра

Ермак поговорил с советниками по вопросам нацбезопасности Северной Европы и Балтии. Речь шла о переговорах в Джидде

Андрей Ермак провел видеовстречу с советниками стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров в Джидде и гарантии безопасности для Украины.

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Ермак и советник премьера Канады обсудили подготовку к телефонному разговору между Зеленским и Карни

Андрей Ермак обсудил с Натали Друэн ситуацию на поле боя и подготовку разговора Зеленского с Карни. Стороны договорились координировать усилия в G7 для поддержки Украины.

политика • 14 марта, 17:23 • 15501 просмотра

В Канаде принял присягу новый премьер Марк Карни

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.

Новости Мира • 14 марта, 16:49 • 16553 просмотра

Марк Карни 14 марта принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады: подробности

Марк Карни принесет присягу как 24-й премьер-министр Канады. Он примет бразды правления от Джастина Трюдо после победы на выборах лидера Либеральной партии.

политика • 13 марта, 01:47 • 13706 просмотра

Канада никогда не будет частью Америки - будущий премьер страны

Марк Карни обвинил американскую администрацию в попытках захватить ресурсы страны. Новоизбранный лидер Либеральной партии пообещал сохранить пошлины на американские товары.

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«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

Марк Карни, новоизбранный лидер Либеральной партии Канады, заявил о сохранении пошлин на американские товары. Он критикует политику Трампа и обещает защищать канадские интересы в торговом споре.

Экономика • 10 марта, 02:39 • 112605 просмотра

Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни: что о нем известно

Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.

Новости Мира • 9 марта, 23:19 • 26509 просмотра

Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо

140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.

Новости Мира • 9 марта, 09:22 • 30282 просмотра