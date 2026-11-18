Рукопожатие путина и Трампа в Китае: диктатору рф не позволили стоять рядом с президентом США, видео
Киев • УНН
Трамп и путин встретились на банкете АТЭС в Шэньчжэне и обменялись несколькими словами. Во время фотосессии путина не поставили рядом с Трампом.
Президент Дональд Трамп пожал руку российскому диктатору владимиру путину вскоре после своего прибытия на приветственный банкет для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Среди лидеров, собравшихся на мероприятии, - президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.
Каждого лидера представляли по громкой связи, и он подходил, чтобы пожать руку китайскому лидеру Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань, которые являются хозяевами этого мероприятия.
После того как Си поприветствовал каждого лидера отдельно, все собрались для общего фото. путин быстро подошел к Трампу, и два лидера пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.
Тем временем, как сообщает издание "Важные истории", путину не позволили встать рядом с Трампом.
После того как лидеры россии, США и Китая пожали друг другу руки, Си Цзиньпин указал путину рукой место, где ему следует встать, чтобы позировать на общей протокольной фотографии с приема, тогда как Трамп остался стоять рядом с председателем КНР. С другой стороны от Си Цзиньпина встала его супруга, которая отделила лидера Китая от путина. Слева от главы кремля поставили президента Вьетнама То Лама
Напомним
Глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в КНР. В то же время он лично не встретил российского диктатора владимира путина.