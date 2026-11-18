Президент Дональд Трамп пожал руку российскому диктатору владимиру путину вскоре после своего прибытия на приветственный банкет для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Среди лидеров, собравшихся на мероприятии, - президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

Каждого лидера представляли по громкой связи, и он подходил, чтобы пожать руку китайскому лидеру Си Цзиньпину и его супруге Пэн Лиюань, которые являются хозяевами этого мероприятия.

После того как Си поприветствовал каждого лидера отдельно, все собрались для общего фото. путин быстро подошел к Трампу, и два лидера пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.

Тем временем, как сообщает издание "Важные истории", путину не позволили встать рядом с Трампом.

После того как лидеры россии, США и Китая пожали друг другу руки, Си Цзиньпин указал путину рукой место, где ему следует встать, чтобы позировать на общей протокольной фотографии с приема, тогда как Трамп остался стоять рядом с председателем КНР. С другой стороны от Си Цзиньпина встала его супруга, которая отделила лидера Китая от путина. Слева от главы кремля поставили президента Вьетнама То Лама - говорится в публикации.

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в КНР. В то же время он лично не встретил российского диктатора владимира путина.