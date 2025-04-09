Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Nintendo объявила о выпуске Switch 2 5 июня по цене от 449,99 долларов. Консоль будет иметь 7,9-дюймовый экран, улучшенные Joy-Con и эксклюзивную игру Mario Kart World.
В Украине состоялась первая конференция AI Day 2025, посвященная применению ИИ в бизнесе. Эксперты обсудили влияние ИИ на экономику, юридические аспекты и новые управленческие роли.
В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.
Компания МХП перечислила 7,6 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2024 году. За три года, включая период полномасштабного вторжения, сумма налоговых отчислений составила 18,2 млрд грн.
Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes.
МХП первой в Украине получила международный сертификат в сфере безопасности дорожного движения.
Eton Venture Services оценила состояние Канье Уэста в 2,77 млрд долларов на 2025 год. Оценка базируется на музыкальном портфолио и правах на бренд Yeezy после потери контракта с Adidas в 2022 году.
Компания МХП представила Украину на международной выставке Grüne Woche в Берлине.
Мемкоины Дональда и Мелании Трампов стали сенсацией крипторынка, впечатляя капитализацией, превышающей состояние их основателей. Запущенные на блокчейне Solana, $TRUMP и $MELANIA быстро обрели популярность, демонстрируя уникальные возможности крипторынка, но остаются высокорискованными активами, которые больше подходят для спекуляций, чем для стабильных инвестиций.
В 2025 году искусственный интеллект станет более специализированным и ориентированным на конкретные бизнес-задачи. Кибербезопасность эволюционирует из-за новых угроз, а компании пересмотрят подходы к облачным технологиям и инфраструктуре.
Обладательница 9 «Грэмми» Рианна получила волну критики в соцсетях после выступления в караоке. Пользователи сравнивают ее пение с «кровоточащим микрофоном» и кошачьим пением.
Скандальная правка к законопроекту, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15%, говорят эксперты.
Billboard признал Бейонсе лучшей поп-звездой XXI века, несмотря на скандал по связям с Diddy. Второе и третье места заняли Тейлор Свифт и Рианна соответственно.
Владимир Носов, основатель WhiteBIT, прошел путь от торговли до создания крупнейшей криптобиржи Европы. Он инвестирует в развитие экосистемы и активно поддерживает Украину.
Власти Кипра аннулировали гражданство 77 иностранцев, среди которых семь российских миллиардеров из списка Forbes. Вместе с ними гражданства лишились и члены их семей.
Актер Пол Тиль умер в возрасте 35 лет после длительной борьбы с раком. Он известен по роли Джоша в сериале «Холм одного дерева» и другим телевизионным и театральным работам.
Президент заявил, что в Украине были созданы только подразделения резерва. Их ядром стали опытные военные, вокруг которых формируются мобилизованные бойцы.
Илон Маск стал самой влиятельной фигурой в окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа. После победы Трампа состояние Маска выросло на $21 млрд, а его влияние на будущую политику продолжает усиливаться.
94-летний миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что время является самым ценным активом, а не материальные блага. 99% своего капитала в $145,9 млрд он заработал после 50 лет, сделав ставку на долговременные инвестиции.
Основатель KADORR Group Аднан Киван ушел из жизни 28 октября 2024 года. Бизнесмен арабского происхождения с состоянием $240 млн был известен как застройщик и владелец медиа-активов.
Эксперт прогнозирует ключевые тренды в индустрии смартфонов на 2025 год. Среди них - улучшенный ИИ, усиленная безопасность, многоэкранные дисплеи, экологичность производства и новые технологии аккумуляторов.
МХП второй год подряд является лидером по производству птицы в Европе и 8-м в мире. Компания инвестирует в технологии, экспортирует в 70+ стран и планирует дальнейшую модернизацию производства.
Лионель Месси оформил первый хет-трик в MLS за 11 минут, помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Ингленд Революшн» 6:2. Команда завершила сезон с рекордными 74 очками и процентом побед 0,765.
Forbes опубликовал топ-10 футболистов с самыми большими зарплатами в сезоне-2024/25. Криштиану Роналду лидирует с годовым доходом в 285 млн долларов, за ним следуют Месси и Неймар.
МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Хорватии, инвестируя в продовольственную индустрию страны. Компания вложила 44,5 млн евро, создала 200 рабочих мест и планирует дальнейшее развитие на рынке Юго-Восточной Европы.
ООО "Ола Файн" Максима Криппы выиграло аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в Киеве за 2,5 млрд грн. Криппа считает цену обоснованной и планирует реконструкцию, сохраняя профиль отеля.
Саудовская SALIC приобрела более 13,5 млн GDRs MHP SE, получив 12,6% акций компании. Это не повлияет на операционную деятельность МХП и долю Юрия Косюка, который остается крупнейшим акционером.
УЗ разрабатывает модель изменения тарифов на пассажирские перевозки, включая СВ и «Интерсити+». Планируется ежегодное умеренное повышение базовых тарифов и введение гибкого ценообразования в зависимости от популярности рейсов.
Компания МХП и фонд 'МХП-Общине' поддержали проект The Will to Win в Украинском Доме на Олимпиаде в Париже. Volia Space стал культурным центром Украины, демонстрируя волю к победе через выставки и фильмы об украинских спортсменах.