МХП один из лидеров среди производителей мяса птицы на европейском и глобальном рынках

МХП второй год подряд является лидером по производству птицы в Европе и 8-м в мире. Компания инвестирует в технологии, экспортирует в 70+ стран и планирует дальнейшую модернизацию производства.