В Госдуме заявили, что VPN «опасны» для россиян и могут привести их в «неправильный» интернет

В России власти пытаются отучить граждан, особенно молодежь, от постоянного использования VPN, называя такие сервисы «опасными». Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский, сообщает The Moscow Times со ссылкой на ТАСС, пишет УНН.

Детали

Мы всеми способами пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это опасно — заявил Боярский.

По его словам, VPN может привести россиян «в те уголки интернета», от которых государство пытается их защитить. Именно это депутат назвал одной из главных задач властей.

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По данным Digital Budget, в марте 2026 года россияне скачали VPN-приложения 9,2 млн раз — в 14 раз больше, чем годом ранее. Опрос Russian Field показал, что о VPN знают 74% россиян, а 40% активно ими пользуются.

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Ранее российское Минцифры получило задание сократить использование VPN в стране. Операторам связи, в частности, поручали подготовить ограничительные меры в отношении зарубежного интернет-трафика, а крупным компаниям — закрывать доступ к своим ресурсам для пользователей VPN.

По данным Forbes, усилить борьбу с VPN якобы поручил Владимир Путин в рамках закрытого поручения. На этом фоне интерес россиян к средствам обхода интернет-ограничений продолжает расти.

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