Журналистов CNN и MS NOW не пустили в Белый дом после запрета Трампа
Киев • УНН
Журналистов CNN и MS NOW не пустили в Белый дом после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «запретил» этим СМИ доступ. СМИ обещают продолжать выполнять свою миссию.
Журналистов CNN и MS NOW не пустили в Белый дом после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «запретил» этим СМИ доступ. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что утром 19 сентября репортёра канала Бетси Кляйн отказались пропустить в Белый дом и изъяли у неё пресс-пропуск. Фотографу MS NOW также отказали в доступе на территорию Белого дома.
Сегодня журналистам CNN отказали в доступе на территорию Белого дома. Миссия CNN — освещать деятельность правительства США — будет продолжаться несмотря на любые попытки ограничить физический доступ к Белому дому и другим правительственным зданиям или любые другие попытки помешать нашей журналистской работе. Согласно Конституции США, мы имеем право вести репортажи без препятствий или вмешательства со стороны правительства, и этот запрет является незаконным посягательством на это фундаментальное право
Сама Кляйн рассказала, что агент Секретной службы, охраняющий президента США, сообщил ей о деактивации её пропуска и дважды отказался объяснить, почему это произошло, или предоставить какую-либо дополнительную информацию.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом информационным ресурсам CNN, MS NOW и Politico, выразив недовольство тем, как они освещают события.
Трамп выступил на ужине корреспондентов Белого дома с оскорблениями журналистов и политических оппонентов – CNN25.07.26, 07:44 • 6261 просмотр