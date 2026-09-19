Обновление Медицинских сил, рекрутинг и новые дальнобойные операции: Зеленский анонсировал изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, сейчас готовятся решения, которые должны обновить управленческие подходы и систему реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил Зеленский, сейчас важно максимально масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах и во всех эффективных патронатных службах бригад. Он добавил, что масштабирование успешного опыта Сил обороны является приоритетом для командующих всех уровней.

Также обсудили обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев к службе в Силах обороны Украины. Каждый, кто чувствует, что наша защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение. Благодарен всем иностранным добровольцам, которые уже весомо присоединились к защите Украины, нашей независимости, права нашего народа жить так, как это должно быть в суверенном государстве

Зеленский, Хмара и Драпатый также обсудили новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Украина готовит расширение дальнобойных возможностей, добавил президент.

Хочу отдельно поблагодарить всех наших разработчиков и производителей оружия, всех инженеров и привлеченных экспертов, которые буквально круглосуточно работают над созданием средств противодействия реактивным "шахедам". Уже есть несколько разработок, доказавших свою эффективность в ходе реального применения и сбития реактивных "шахедов". Работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбитии и необходимое массовое производство