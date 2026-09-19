Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ

Президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, сообщают СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, встреча с Зеленским у Трампа пока не предусмотрена. Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН во время своего визита, запланированного на 21–22 сентября в Нью-Йорке.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против России. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с Путиным и призвал к совместным решениям по сбиванию беспилотников.

Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, ее содержание и повестку дня.