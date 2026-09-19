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Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ

Киев • УНН

 • 7524 просмотра

СМИ сообщают, что встреча Зеленского и Трампа в настоящее время не предусмотрена. Украинская и американская стороны прорабатывают возможность её проведения.

Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ

Президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, сообщают СМИ, передает УНН

Детали 

Как сообщают СМИ, встреча с Зеленским у Трампа пока не предусмотрена. Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН во время своего визита, запланированного на 21–22 сентября в Нью-Йорке.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против России. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с Путиным и призвал к совместным решениям по сбиванию беспилотников.

Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, ее содержание и повестку дня. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
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Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты