Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
Киев • УНН
СМИ сообщают, что встреча Зеленского и Трампа в настоящее время не предусмотрена. Украинская и американская стороны прорабатывают возможность её проведения.
Президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, сообщают СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщают СМИ, встреча с Зеленским у Трампа пока не предусмотрена. Трамп планирует двусторонние встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН во время своего визита, запланированного на 21–22 сентября в Нью-Йорке.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблее ООН для обсуждения гарантий безопасности и санкций против России. Зеленский подчеркнул готовность к встрече с Путиным и призвал к совместным решениям по сбиванию беспилотников.
Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, ее содержание и повестку дня.