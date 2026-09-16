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Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий

Київ • УНН

 • 20072 перегляди

Команди України та США узгоджують формат і порядок денний зустрічі Зеленського й Трампа. Також заплановані десятки інших контактів.

Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий

Українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, її наповнення та порядок денний. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН

Можна сказати, що команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між Президентом України та США і наповненням, власне, і щоб зробити її максимально змістовною 

- сказав Тихий. 

Він також додав, що окрім зустрічі президентів, буде велика кількість інших зустрічей. 

Я розумію, що весь фокус, власне, на Трампі, але давайте не применшувати важливість усіх інших, тому що будуть десятки інших і дуже важливих, дуже цікавих зустрічей. Крім того, і складова українсько-американська буде присутня обов'язково у візиті. Я маю на увазі не лише зустріч з Президентом, але й інші контакти 

- додав Тихий. 

Нагадаємо 

Україна та Сполучені Штати попередньо погодили проведення особистої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у вересні. 

Павло Башинський

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