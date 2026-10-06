Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених КНДР

Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями щодо розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, заявив у вівторок міністр закордонних справ Чо Хьон. Водночас він додав, що вибачення не відповідали очікуванням Сеула. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Сеул зажадав офіційного пояснення та вибачень після того, як минулого місяця президент України Володимир Зеленський розкрив інформацію про передачу. Згодом в Офісі президента України заявили, що домовленості про збереження цієї інформації в таємниці не було.

"Я постійно підтримував зв’язок із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою з цього питання, і він висловив, наскільки складною є ця ситуація", — сказав Чо під час парламентського аудиту діяльності його відомства, відповідаючи на запитання депутатів, чи вибачилася Україна.

"Повідомлення, які я отримував (від Сибіги – ред.), містили вибачення. Але вони не відповідають рівню, якого ми очікуємо, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", — сказав він.

Міністр додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана, як це запропонував один із депутатів.

Що передувало

Двох північнокорейських військовослужбовців захопили в полон у січні 2025 року під час боїв на боці росії в Курській області. У середині вересня вони прибули до Південної Кореї.

23 вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

Відповідаючи на запитання, чому Зеленський розкрив інформацію про передачу, Чо припустив — наголосивши, що це лише його особиста інтерпретація, — що український президент, можливо, хотів продемонструвати Організації Об’єднаних Націй, що Україна діяла належним чином як ліберальна демократія.

Чо повідомив, що від самого початку існувала домовленість зберігати це питання в таємниці, щоб захистити військовослужбовців та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї. За його словами, саме українська сторона першою попросила не оприлюднювати цю інформацію.

Після вимоги Сеула надати офіційне пояснення та вибачитися Сибіга назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням" і висловив сподівання, що її невдовзі буде врегульовано.

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