Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР

$45.060.0750.480.05
ukenru
08:17 • 10877 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
07:45 • 11050 просмотра
россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие
Эксклюзив
07:38 • 12361 просмотра
До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит
04:27 • 27135 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
6 октября, 03:30 • 28327 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 28747 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 31259 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 30308 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 28689 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
5 октября, 17:10 • 26111 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
60%
751мм
Популярные новости
Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД5 октября, 23:52 • 25662 просмотра
"Не хватило опыта": Мальдера прокомментировал поражение Украины в матче против Венгрии6 октября, 00:23 • 5592 просмотра
В «Дії» тестируют выплаты в связи с беременностью и уходом за ребенком6 октября, 00:54 • 15582 просмотра
ГУР выявило схему обхода санкций российскими агромагнатами в ЕСPhoto6 октября, 01:25 • 9000 просмотра
Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр6 октября, 01:56 • 12724 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 51556 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 50201 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 46050 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 41140 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 53421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Олег Кипер
Роберт Паттинсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 4644 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 51556 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 26877 просмотра
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo5 октября, 15:42 • 32410 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo5 октября, 15:25 • 27936 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Бильд
Фильм
Facebook
Отопление

Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Южная Корея получила извинения Украины за разглашение информации о передаче двух пленных КНДР, но считает их недостаточными. Сеул рассматривает решительные меры.

Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР

Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями по поводу разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, заявил во вторник министр иностранных дел Чо Хён. Вместе с тем он добавил, что извинения не соответствовали ожиданиям Сеула. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Сеул потребовал официального объяснения и извинений после того, как в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о передаче. Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что договорённости о сохранении этой информации в тайне не было.

"Я постоянно поддерживал связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он выразил, насколько сложной является эта ситуация", — сказал Чо во время парламентского аудита деятельности его ведомства, отвечая на вопрос депутатов, извинилась ли Украина.

"Сообщения, которые я получал (от Сибиги — ред.), содержали извинения. Но они не соответствуют уровню, которого мы ожидаем, поэтому мы намерены принять решительные меры", — сказал он.

Министр добавил, что правительство рассматривает различные варианты, в частности возможность отзыва посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чхана, как это предложил один из депутатов.

Что предшествовало

Двое северокорейских военнослужащих были взяты в плен в январе 2025 года во время боёв на стороне России в Курской области. В середине сентября они прибыли в Южную Корею.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. 

Отвечая на вопрос, почему Зеленский раскрыл информацию о передаче, Чо предположил — подчеркнув, что это лишь его личная интерпретация, — что украинский президент, возможно, хотел продемонстрировать Организации Объединённых Наций, что Украина действовала надлежащим образом как либеральная демократия.

Чо сообщил, что с самого начала существовала договорённость сохранять этот вопрос в тайне, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее. По его словам, именно украинская сторона первой попросила не обнародовать эту информацию.

После требования Сеула предоставить официальное объяснение и извиниться Сибига назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением" и выразил надежду, что вскоре она будет урегулирована.

В Южной Корее раскритиковали президента Ли за «гневную дипломатию» в отношении Украины и предупредили о риске для сотрудничества05.10.26, 07:47 • 6226 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Северная Корея
Южная Корея
Владимир Зеленский
Украина