Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР

Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями по поводу разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, заявил во вторник министр иностранных дел Чо Хён. Вместе с тем он добавил, что извинения не соответствовали ожиданиям Сеула. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

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Сеул потребовал официального объяснения и извинений после того, как в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский раскрыл информацию о передаче. Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что договорённости о сохранении этой информации в тайне не было.

"Я постоянно поддерживал связь с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по этому вопросу, и он выразил, насколько сложной является эта ситуация", — сказал Чо во время парламентского аудита деятельности его ведомства, отвечая на вопрос депутатов, извинилась ли Украина.

"Сообщения, которые я получал (от Сибиги — ред.), содержали извинения. Но они не соответствуют уровню, которого мы ожидаем, поэтому мы намерены принять решительные меры", — сказал он.

Министр добавил, что правительство рассматривает различные варианты, в частности возможность отзыва посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чхана, как это предложил один из депутатов.

Что предшествовало

Двое северокорейских военнослужащих были взяты в плен в январе 2025 года во время боёв на стороне России в Курской области. В середине сентября они прибыли в Южную Корею.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР.

Отвечая на вопрос, почему Зеленский раскрыл информацию о передаче, Чо предположил — подчеркнув, что это лишь его личная интерпретация, — что украинский президент, возможно, хотел продемонстрировать Организации Объединённых Наций, что Украина действовала надлежащим образом как либеральная демократия.

Чо сообщил, что с самого начала существовала договорённость сохранять этот вопрос в тайне, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее. По его словам, именно украинская сторона первой попросила не обнародовать эту информацию.

После требования Сеула предоставить официальное объяснение и извиниться Сибига назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением" и выразил надежду, что вскоре она будет урегулирована.

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