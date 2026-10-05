В Южной Корее раскритиковали президента Ли за «гневную дипломатию» в отношении Украины и предупредили о риске для сотрудничества

Жёсткая реакция президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна на спор с Украиной может навредить важному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности. Об этом говорится в авторской колонке обозревателя Ли Хён Сана для Korea JoongAng Daily, пишет УНН.

Детали

Спор возник после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Сеул заявил о договорённости сохранять информацию конфиденциальной, тогда как в Офисе президента Украины опровергли существование такого соглашения.

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Ли Джэ Мён пригрозил Украине "дальнейшими мерами", если Киев не признает договорённость и не извинится. Напряжённость усилили и заявления руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о росте военного потенциала КНДР и риске инцидента на Корейском полуострове с неконтролируемыми последствиями.

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Автор колонки считает реакцию Ли чрезмерной. По его мнению, трактовать слова Буданова как утверждение о неизбежности войны или желании Украины увидеть новый конфликт на Корейском полуострове — преувеличение.

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Он подчеркнул, что Украина и Южная Корея обмениваются важной информацией о тактике и вооружениях КНДР, а также о военном сотрудничестве Пхеньяна с москвой. Украина также помогает Сеулу развивать связи с европейскими структурами безопасности и обороны.

Обозреватель предупредил, что настолько резкое личное вмешательство президента Южной Кореи сужает пространство для дипломатии. По его мнению, отдельные споры с Киевом следует решать так, чтобы они не разрушали более широкое стратегическое сотрудничество.

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