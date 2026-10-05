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В Южной Корее раскритиковали президента Ли за «гневную дипломатию» в отношении Украины и предупредили о риске для сотрудничества

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Обозреватель раскритиковал реакцию Ли Чжэ Мёна на спор с Украиной. Он предупредил, что конфликт может навредить сотрудничеству государств в сфере безопасности.

В Южной Корее раскритиковали президента Ли за «гневную дипломатию» в отношении Украины и предупредили о риске для сотрудничества

Жёсткая реакция президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна на спор с Украиной может навредить важному сотрудничеству двух стран в сфере безопасности. Об этом говорится в авторской колонке обозревателя Ли Хён Сана для Korea JoongAng Daily, пишет УНН.

Детали

Спор возник после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. Сеул заявил о договорённости сохранять информацию конфиденциальной, тогда как в Офисе президента Украины опровергли существование такого соглашения.

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР28.09.26, 08:43 • 56176 просмотров

Ли Джэ Мён пригрозил Украине "дальнейшими мерами", если Киев не признает договорённость и не извинится. Напряжённость усилили и заявления руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о росте военного потенциала КНДР и риске инцидента на Корейском полуострове с неконтролируемыми последствиями.

В Сеуле предупредили о рисках для сотрудничества

Автор колонки считает реакцию Ли чрезмерной. По его мнению, трактовать слова Буданова как утверждение о неизбежности войны или желании Украины увидеть новый конфликт на Корейском полуострове — преувеличение.

Южная Корея не обещала военную помощь Украине в обмен на передачу пленных из КНДР — депутат30.09.26, 16:59 • 4568 просмотров

Он подчеркнул, что Украина и Южная Корея обмениваются важной информацией о тактике и вооружениях КНДР, а также о военном сотрудничестве Пхеньяна с москвой. Украина также помогает Сеулу развивать связи с европейскими структурами безопасности и обороны.

Обозреватель предупредил, что настолько резкое личное вмешательство президента Южной Кореи сужает пространство для дипломатии. По его мнению, отдельные споры с Киевом следует решать так, чтобы они не разрушали более широкое стратегическое сотрудничество.

Украина и Южная Корея согласовывают "надлежащее послание" по ситуации с пленными КНДР - СМИ02.10.26, 08:35 • 6287 просмотров

Степан Гафтко

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