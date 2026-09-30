Южная Корея не обещала военную помощь Украине в обмен на передачу пленных из КНДР — депутат

В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться

В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться

В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться

В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться