Южная Корея не обещала военную помощь Украине в обмен на передачу пленных из КНДР — депутат
Киев • УНН
Сеул не обещал Киеву военную помощь в обмен на двух пленных военнослужащих КНДР. Украина также не выдвигала условий относительно их передачи.
Южная Корея не давала обещаний относительно военной помощи Украине в обмен на передачу двух пленных северокорейских солдат. Об этом заявил южнокорейский депутат Ю Ён-ха со ссылкой на разведку страны, сообщает The Independent, пишет УНН.
По его словам, Украина не выдвигала никаких условий относительно передачи двух военнослужащих из КНДР, которых ВСУ взяли в плен в Курской области в январе 2025 года.
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23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР.
Впоследствии президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, несмотря на предварительную договорённость сохранять этот процесс в тайне. По его словам, разглашение может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.
В ОП отреагировали на заявление президента Южной Кореи, отметив, что Украина является открытой страной, поэтому было бы странно тайно передавать куда-либо людей, которых украинские военные взяли в плен.
Из всей этой истории, а она длинная и подробная, мы сообщили лишь сам факт того, что их отправили в Республику Корея - отметили в ОП.