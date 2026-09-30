Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ

Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ

Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ

Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением

Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль

Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль

Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль

Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль