Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
Киев • УНН
Сергей Марченко призвал ЕС привлечь замороженные активы РФ для покрытия военного и финансового дефицита Украины в 2027 году.
Украина призвала Европейский союз привлечь заблокированные российские активы, чтобы помочь закрыть финансовый и военный дефицит страны в следующем году, который может достичь 78 миллиардов долларов, если союзники не увеличат свои взносы. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с представителями международных доноров и финансовых учреждений в Брюсселе призвал партнеров принять решение относительно замороженных российских активов.
Нам нужно, чтобы наши друзья, наши европейские политики были достаточно смелыми и предприняли некоторые смелые действия. К сожалению, война продолжается дольше, война стала тяжелее, и нам необходимо обеспечить определенное решение вопроса замороженных российских активов или предоставить другие средства для выживания
По его словам, использование российских активов было бы как практичным, так и справедливым решением для покрытия чрезвычайных расходов Украины в военное время, защиты ее долговой устойчивости и обеспечения ответственности москвы за агрессию.
Напомним
Лидеры ЕС намерены призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, что позволит высвободить миллиарды евро финансовой поддержки, предназначенной на 2026 год.
Решение ЕС о выделении Украине 3 млрд евро свидетельствует о прогрессе в проведении реформ — Марченко25.09.26, 02:28 • 4924 просмотра