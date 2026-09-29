Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды

Фото: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Гидрологическая ситуация на Днестре ухудшилась, и Украина больше не может обеспечивать минимальный объем сброса воды, который поддерживала до сих пор. Это необходимо, чтобы не истощить запасы и полностью не прекратить водоснабжение уже пострадавших населенных пунктов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды Молдовы и Администрацию водных ресурсов.

"Гидрологическая ситуация на Днестре и тревожное снижение объемов воды обсуждались на очередном внеочередном заседании Приднестровской комиссии. Сложная гидрологическая ситуация, которая продолжается уже несколько месяцев выше озера, привела к беспрецедентному снижению уровня воды в Днестре. В результате в некоторых населенных пунктах Украины водоснабжение уже осуществляется по часам, согласно установленному графику", — заявили в Администрации водных ресурсов Молдовы.

Как отмечается, Украина сообщила Молдове о невозможности сбрасывать сток в объеме, превышающем поступающий в водохранилище, чтобы избежать истощения запасов и полного прекращения водоснабжения населенных пунктов, которые уже пострадали.

В Министерстве охраны окружающей среды отметили, что, согласно последней информации, уровень воды в Новоднестровском водохранилище снизился до критической отметки — ниже 111 метров, по сравнению с нормальным уровнем примерно в 121,5 метра.

Также зафиксировано снижение уровня воды на водомерной станции Косэуць. Он достиг примерно 2,16 метра по сравнению примерно с 2,67 метра в период, когда расход составлял 60 м³/с. Только за последние 24 часа уровень воды снизился примерно на 23 сантиметра.

В министерстве отметили, что в настоящее время потребители, обслуживаемые в зоне деятельности ГП "Apa-Canal Chisinau", получают нормальное водоснабжение, уровень реки Днестр и водные потоки постоянно контролируются.

В Администрации водных ресурсов добавили, что минимальный сток, поддерживавшийся до сих пор, больше не может быть обеспечен, учитывая, что естественный объем воды, поступающей в водохранилище в Новоднестровске, в течение последних 2 недель составляет 27 м³/с.

Повышение уровня воды в озере зависит от количества осадков в верхней части бассейна, что позволило бы увеличить сброс воды в сторону Молдовы. Диалог между властями обеих стран продолжается. В случае возникновения новых обстоятельств Комиссия соберется на очередное заседание для анализа ситуации и возможных решений.

Напомним

Украина и Республика Молдова договорились временно поддерживать сброс воды из Днестровского комплексного гидроузла на уровне 85 кубометров в секунду из-за критически низкой водности Днестра.