Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды

$44.820.0350.970.16
ukenru
17:59 • 8440 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
17:28 • 10718 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
16:13 • 17780 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы
Эксклюзив
15:26 • 14486 просмотра
Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз
14:54 • 13712 просмотра
"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшиеPhoto
14:38 • 18940 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo
14:30 • 12431 просмотра
Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ
14:15 • 10378 просмотра
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский
29 сентября, 12:41 • 23429 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
29 сентября, 12:33 • 13915 просмотра
В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
67%
760мм
Популярные новости
Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФPhotoVideo29 сентября, 09:13 • 30033 просмотра
Украинский НРК-амфибия впервые доставил груз на фронт, преодолев более 40 км по суше и водеPhoto29 сентября, 09:43 • 14812 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 22896 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo13:55 • 14473 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 11563 просмотра
публикации
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв16:32 • 11727 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы16:13 • 17762 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo14:38 • 18925 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 23060 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия29 сентября, 12:41 • 23425 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Эстония
Реклама
УНН Lite
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 5498 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo13:55 • 14664 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 32184 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 34026 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 32916 просмотра
Актуальное
Ту-95
Техника
Х-101
Facebook
Instagram

Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды

Киев • УНН

 • 3120 просмотра

Из-за критического падения уровня воды Украина ограничивает сброс из Новоднестровского водохранилища. В водохранилище поступает всего 27 м³/с.

Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды
Фото: Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Гидрологическая ситуация на Днестре ухудшилась, и Украина больше не может обеспечивать минимальный объем сброса воды, который поддерживала до сих пор. Это необходимо, чтобы не истощить запасы и полностью не прекратить водоснабжение уже пострадавших населенных пунктов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды Молдовы и Администрацию водных ресурсов. 

"Гидрологическая ситуация на Днестре и тревожное снижение объемов воды обсуждались на очередном внеочередном заседании Приднестровской комиссии. Сложная гидрологическая ситуация, которая продолжается уже несколько месяцев выше озера, привела к беспрецедентному снижению уровня воды в Днестре. В результате в некоторых населенных пунктах Украины водоснабжение уже осуществляется по часам, согласно установленному графику", — заявили в Администрации водных ресурсов Молдовы. 

Как отмечается, Украина сообщила Молдове о невозможности сбрасывать сток в объеме, превышающем поступающий в водохранилище, чтобы избежать истощения запасов и полного прекращения водоснабжения населенных пунктов, которые уже пострадали.

В Министерстве охраны окружающей среды отметили, что, согласно последней информации, уровень воды в Новоднестровском водохранилище снизился до критической отметки — ниже 111 метров, по сравнению с нормальным уровнем примерно в 121,5 метра.

Также зафиксировано снижение уровня воды на водомерной станции Косэуць. Он достиг примерно 2,16 метра по сравнению примерно с 2,67 метра в период, когда расход составлял 60 м³/с. Только за последние 24 часа уровень воды снизился примерно на 23 сантиметра.

В министерстве отметили, что в настоящее время потребители, обслуживаемые в зоне деятельности ГП "Apa-Canal Chisinau", получают нормальное водоснабжение, уровень реки Днестр и водные потоки постоянно контролируются. 

В Администрации водных ресурсов добавили, что минимальный сток, поддерживавшийся до сих пор, больше не может быть обеспечен, учитывая, что естественный объем воды, поступающей в водохранилище в Новоднестровске, в течение последних 2 недель составляет 27 м³/с. 

Повышение уровня воды в озере зависит от количества осадков в верхней части бассейна, что позволило бы увеличить сброс воды в сторону Молдовы. Диалог между властями обеих стран продолжается. В случае возникновения новых обстоятельств Комиссия соберется на очередное заседание для анализа ситуации и возможных решений. 

Напомним 

Украина и Республика Молдова договорились временно поддерживать сброс воды из Днестровского комплексного гидроузла на уровне 85 кубометров в секунду из-за критически низкой водности Днестра.  

Павел Башинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Украина
Молдова