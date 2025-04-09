$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29448 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44569 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49811 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55894 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 68049 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56869 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 56023 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120129 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81969 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226621 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88379 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21091 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17968 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16761 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18317 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88450 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120129 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226621 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403598 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395999 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11135 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16822 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 18029 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21149 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75265 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Instagram

Новости по теме

Meta усиливает защиту подростков в Facebook и Messenger: новая функция

Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.

Технологии • 8 апреля, 13:48 • 7538 просмотра

В львовской маршрутке пассажир оскорбил ветеранку: полиция попросила написать заявление, но она отказалась

Во Львове ветеранку оскорбил пассажир маршрутки из-за удостоверения УБД. Полиция предлагала написать заявление, но она отказалась, не желая наказания для обидчика.

Общество • 8 апреля, 09:17 • 9694 просмотра

Чемпион мира по футболу Хуммельс объявил о завершении карьеры

Матс Хуммельс, чемпион мира 2014 года и защитник «Ромы», объявил о завершении карьеры после этого сезона. 36-летний игрок эмоционально поделился этой новостью в соцсетях.

спорт • 4 апреля, 18:39 • 11851 просмотра

Ким Кардашьян выложила откровенные фото в Instagram после слухов о разрыве Канье Уэста с женой

Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото в Instagram без нижнего белья. Это произошло после слухов о разрыве Канье Уэста с Бьянкой Чензори.

Новости Мира • 4 апреля, 09:23 • 124005 просмотра

Присылают фейковые “кружочки” в Telegram: в МВД рассказали о новом виде мошенничества

МВД предупреждает о мошенниках, которые используют фейковые видео и голосовые сообщения в Telegram, чтобы выманить деньги. Проверяйте информацию и включайте двухфакторную аутентификацию.

Криминал и ЧП • 3 апреля, 18:37 • 12989 просмотра

Родители смогут контролировать общение своих детей в Roblox - Bloomberg

Roblox Corp объявила о новых инструментах для родительского контроля за общением детей в игре. Родители смогут выбирать безопасные игры и ограничивать контакты их детей.

Новости Мира • 2 апреля, 12:49 • 11107 просмотра

Карлов университет покидает X из-за изменений в политике соцсети

Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.

Новости Мира • 2 апреля, 04:13 • 12665 просмотра

Мошенники нашли новый способ обмануть пользователей Instagram: как его распознать

В Instagram появилась новая мошенническая схема с агрессивными комментариями под постами. Переход по ссылке в описании профиля может привести к фишингу и краже персональных данных.

Криминал и ЧП • 1 апреля, 09:49 • 14631 просмотра

Der Spiegel: в сеть утекли данные должностных лиц из нацбезопасности США

Журналисты обнаружили в открытом доступе номера телефонов, электронные адреса и пароли американских должностных лиц. Это представляет значительные риски кибератак и доступа к информации.

Новости Мира • 27 марта, 01:51 • 21162 просмотра

У звезды сериала “Сплетница” Эда Вествика родился сын. Его назвали Оскар

Эд Вествик и Эми Джексон стали родителями мальчика, которого назвали Оскар. Для Эда это первый ребенок, а для Эми – второй, у нее уже есть сын от предыдущих отношений.

УНН Lite • 24 марта, 19:57 • 39544 просмотра

Военный Гнездилов подал жалобы в Конституционный Суд: какова причина

Сергей Гнездилов подал жалобы в КСУ из-за дискриминационных норм УПК, которые предусматривают безальтернативность меры пресечения для военных. Он требует изменений в УПК для восстановления справедливости.

Война • 24 марта, 13:43 • 14861 просмотра

Уилл Смит выпустит первый за 20 лет альбом

Актер Уилл Смит анонсировал выход первого за 20 лет альбома Based on a True Story, релиз которого запланирован на 28 марта. В альбом войдут совместные треки с известными музыкантами.

Новости Мира • 17 марта, 13:11 • 116535 просмотра
Эксклюзив

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии ретроградных планет и затмений в марте 2025 года. Период с 3 по 9 марта станет подготовительным этапом перед важными астрологическими событиями.

Общество • 3 марта, 07:14 • 202957 просмотра

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

25-летняя Кори Бродус, дочь рэпера Снуп Догга, родила дочь на 25 неделе беременности из-за HELLP-синдрома. Срочное вмешательство врачей спасло жизнь матери и ребенка.

Новости Мира • 1 марта, 17:32 • 126191 просмотра
Эксклюзив

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Астролог рассказала о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия на жизнь людей в марте.

Общество • 1 марта, 13:58 • 144341 просмотра

«Кокаиновая королева» Европы поймана после двух лет укрытия

На Канарских островах арестована 32-летняя инстаграм-модель Таня Гомез, которая скрывалась от правосудия с 2021 года. Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании 17 млн евро через сеть спасения собак.

Новости Мира • 28 февраля, 08:37 • 31982 просмотра

Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ

Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.

Новости Мира • 28 февраля, 08:11 • 26604 просмотра
Эксклюзив

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

Психолог рассказала об эффективных методах отдыха после рабочего дня без использования соцсетей. Среди рекомендаций - создание ритуалов, танцы, теплая ванна, прогулки и дыхательные упражнения.

Здоровье • 26 февраля, 14:30 • 127709 просмотра

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

Супруги Канье Уэст и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.

Новости Мира • 25 февраля, 10:08 • 129114 просмотра

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.

Новости Мира • 20 февраля, 14:50 • 125277 просмотра

Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар

Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.

Новости Мира • 18 февраля, 07:34 • 27526 просмотра

Администрация Трампа запретила детскую книгу актрисы Джулианны Мур в ряде школ

Детская книга "Freckleface Strawberry" актрисы Джулианны Мур попала под запрет в школах Министерства обороны США. Книга рассказывает о девочке, которая учится принимать свои веснушки.

Новости Мира • 17 февраля, 14:53 • 28057 просмотра

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Приобретенная Александром Волошиным вилла на Бали подверглась подтоплению. Арендаторы помогли решить ситуацию, а блогер прокомментировал риски инвестирования в недвижимость за рубежом.

УНН Lite • 11 февраля, 14:24 • 133417 просмотра

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

Полиция Бангалора прервала импровизированный уличный концерт Эда Ширана из-за отсутствия разрешения. Певец утверждает, что имел необходимые разрешения и позже провел запланированный концерт с индийской певицей.

Новости Мира • 10 февраля, 15:06 • 100303 просмотра
Эксклюзив

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Департамент киберполиции предоставил рекомендации по безопасному использованию интернета детьми. Родителям советуют говорить с детьми о кибербуллинге, научить «тесту билборда» и контролировать публикацию личной информации.

Общество • 10 февраля, 13:58 • 115693 просмотра

Тренд на натуральность: почему украинки «сдувают» губы и грудь

Блогер Екатерина Крупкина удалила грудные импланты после 11 лет, начав тренд на естественность. Все больше украинок отказываются от пластических операций и косметологических процедур в пользу натурального вида.

Общество • 9 февраля, 10:49 • 36678 просмотра

Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes

Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes.

Общество • 8 февраля, 07:46 • 31730 просмотра
Эксклюзив

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Профессиональный астролог Ксения Базиленко составила подробный гид по выбору подарков ко Дню святого Валентина. Рекомендации основаны на стихиях знаков зодиака и их индивидуальных предпочтениях.

Общество • 7 февраля, 07:42 • 141106 просмотра
Эксклюзив

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Эксперт ESET рассказал об основных каналах распространения фальшивой рекламы в соцсетях. За последние полгода количество фишинговых угроз выросло на 335%, ежедневно выявляется более 100 новых мошеннических адресов.

Общество • 6 февраля, 12:08 • 144719 просмотра

Букет на миллион или как гражданская жена помощника Гетманцева ведет бизнес

Цветочный бутик Алины Лебедевой возобновил работу после 5-недельного перерыва. Владелица рекламирует букеты стоимостью более 9 тысяч гривен, хотя раньше такие заказы были редкостью.

политика • 4 февраля, 13:52 • 24051 просмотра