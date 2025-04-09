Тренд на натуральность: почему украинки «сдувают» губы и грудь

Блогер Екатерина Крупкина удалила грудные импланты после 11 лет, начав тренд на естественность. Все больше украинок отказываются от пластических операций и косметологических процедур в пользу натурального вида.