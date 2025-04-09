Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.
Во Львове ветеранку оскорбил пассажир маршрутки из-за удостоверения УБД. Полиция предлагала написать заявление, но она отказалась, не желая наказания для обидчика.
Матс Хуммельс, чемпион мира 2014 года и защитник «Ромы», объявил о завершении карьеры после этого сезона. 36-летний игрок эмоционально поделился этой новостью в соцсетях.
Ким Кардашьян опубликовала откровенные фото в Instagram без нижнего белья. Это произошло после слухов о разрыве Канье Уэста с Бьянкой Чензори.
МВД предупреждает о мошенниках, которые используют фейковые видео и голосовые сообщения в Telegram, чтобы выманить деньги. Проверяйте информацию и включайте двухфакторную аутентификацию.
Roblox Corp объявила о новых инструментах для родительского контроля за общением детей в игре. Родители смогут выбирать безопасные игры и ограничивать контакты их детей.
Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.
В Instagram появилась новая мошенническая схема с агрессивными комментариями под постами. Переход по ссылке в описании профиля может привести к фишингу и краже персональных данных.
Журналисты обнаружили в открытом доступе номера телефонов, электронные адреса и пароли американских должностных лиц. Это представляет значительные риски кибератак и доступа к информации.
Эд Вествик и Эми Джексон стали родителями мальчика, которого назвали Оскар. Для Эда это первый ребенок, а для Эми – второй, у нее уже есть сын от предыдущих отношений.
Сергей Гнездилов подал жалобы в КСУ из-за дискриминационных норм УПК, которые предусматривают безальтернативность меры пресечения для военных. Он требует изменений в УПК для восстановления справедливости.
Актер Уилл Смит анонсировал выход первого за 20 лет альбома Based on a True Story, релиз которого запланирован на 28 марта. В альбом войдут совместные треки с известными музыкантами.
Астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии ретроградных планет и затмений в марте 2025 года. Период с 3 по 9 марта станет подготовительным этапом перед важными астрологическими событиями.
25-летняя Кори Бродус, дочь рэпера Снуп Догга, родила дочь на 25 неделе беременности из-за HELLP-синдрома. Срочное вмешательство врачей спасло жизнь матери и ребенка.
Астролог рассказала о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия на жизнь людей в марте.
На Канарских островах арестована 32-летняя инстаграм-модель Таня Гомез, которая скрывалась от правосудия с 2021 года. Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании 17 млн евро через сеть спасения собак.
Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.
Психолог рассказала об эффективных методах отдыха после рабочего дня без использования соцсетей. Среди рекомендаций - создание ритуалов, танцы, теплая ванна, прогулки и дыхательные упражнения.
Супруги Канье Уэст и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.
Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.
Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.
Детская книга "Freckleface Strawberry" актрисы Джулианны Мур попала под запрет в школах Министерства обороны США. Книга рассказывает о девочке, которая учится принимать свои веснушки.
Приобретенная Александром Волошиным вилла на Бали подверглась подтоплению. Арендаторы помогли решить ситуацию, а блогер прокомментировал риски инвестирования в недвижимость за рубежом.
Полиция Бангалора прервала импровизированный уличный концерт Эда Ширана из-за отсутствия разрешения. Певец утверждает, что имел необходимые разрешения и позже провел запланированный концерт с индийской певицей.
Департамент киберполиции предоставил рекомендации по безопасному использованию интернета детьми. Родителям советуют говорить с детьми о кибербуллинге, научить «тесту билборда» и контролировать публикацию личной информации.
Блогер Екатерина Крупкина удалила грудные импланты после 11 лет, начав тренд на естественность. Все больше украинок отказываются от пластических операций и косметологических процедур в пользу натурального вида.
Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes.
Профессиональный астролог Ксения Базиленко составила подробный гид по выбору подарков ко Дню святого Валентина. Рекомендации основаны на стихиях знаков зодиака и их индивидуальных предпочтениях.
Эксперт ESET рассказал об основных каналах распространения фальшивой рекламы в соцсетях. За последние полгода количество фишинговых угроз выросло на 335%, ежедневно выявляется более 100 новых мошеннических адресов.
Цветочный бутик Алины Лебедевой возобновил работу после 5-недельного перерыва. Владелица рекламирует букеты стоимостью более 9 тысяч гривен, хотя раньше такие заказы были редкостью.