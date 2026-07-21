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Социальная сеть

Франция готовится одобрить запрет соцсетей для детей до 15 лет

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Французские законодатели во вторник должны одобрить законопроект о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет. Это ставит Францию в авангард аналогичных усилий в ЕС.

Франция готовится одобрить запрет соцсетей для детей до 15 лет

Во Франции законодатели, как ожидается, во вторник одобрят законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, что поставит Францию в авангард аналогичных усилий в Европейском Союзе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В понедельник парламентарии верхней и нижней палат достигли компромисса по тексту законопроекта, что открыло путь для голосования по его окончательному принятию, которое, как ожидается, будет одобрено, несмотря на критику со стороны левых партий.

"Завтра Франция станет первой страной в Европе, которая введет цифровое возрастное ограничение для лучшей защиты наших детей в Интернете", – заявила министр цифровых технологий Франции Анн Ле Энанф накануне в X.

Президент Эммануэль Макрон поддержал закон как флагманскую реформу своего последнего срока на посту и пообещал ввести его до сентября, что означает, что еще один элемент законопроекта, запрет мобильных телефонов в средних школах, будет действовать к началу учебного года.

Ожидается, что правило относительно социальных сетей будет введено в два этапа: первый этап предусматривает запрет на создание новых аккаунтов лицами младше 15 лет с 1 сентября. Согласно тексту, запрет будет применяться к существующим аккаунтам с января 2027 года.

Законодатели согласились с необходимостью регулирования на фоне того, как предупреждения о вредном влиянии социальных сетей на детей участились.

Французский орган здравоохранения в прошлом году заявил, что такие платформы, как TikTok, Snapchat и Instagram, вредны для подростков, особенно для девочек, хотя это не единственная причина ухудшения их психического здоровья.

Однако две палаты не согласились по подходу.

Французские сенаторы выбрали двухуровневую систему, которая различает платформы, находящиеся в черном списке и обозначенные как вредные для развития ребенка, и те, к которым все еще можно получить доступ с согласия родителей.

Но возобладал более широкий подход нижней палаты, который требует от платформ социальных сетей отказывать новым пользователям младше 15 лет и блокировать аккаунты детей младше этого возраста.

Исключения предусмотрены для таких сайтов, как онлайн-энциклопедии и образовательные платформы.

Роль ЕС

Система черного списка заняла бы больше времени, включая новые консультации с Европейской комиссией по критериям, и несла бы "небольшой риск" несоответствия европейскому законодательству, заявила сенатор-центристка Катрин Морен-Дезайи, ответственная за законопроект в верхней палате.

Сам ЕС обдумывает запрет социальных сетей после того, как государства-члены, включая Францию, Грецию и Испанию, настаивали на ограничении доступа.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дети должны иметь "поэтапный и постепенный доступ" к социальным сетям.

Применение правил также столкнется с проблемой создания эффективных систем проверки возраста.

Законодатель Лор Миллер сообщила AFP, что платформы должны интегрировать "инструмент или инструменты" по своему выбору для этой цели, с различными вариантами, доступными или в разработке, включая приложение для проверки возраста, представленное в апреле Европейской комиссией.

После того, как правительство Макрона в прошлом году приостановило флагманскую пенсионную реформу, запрет социальных сетей может стать его последним значительным внутренним изменением перед тем, как он уйдет в отставку в апреле 2027 года.

С принятием закона Франция присоединится к растущему списку из более чем 20 стран, которые приняли меры для регулирования доступа детей к социальным сетям.

В декабре прошлого года Австралия стала первой страной в мире, которая требует от TikTok, YouTube, Snapchat и других ведущих сайтов удалять аккаунты лиц, не достигших 16 лет, или же им грозят крупные штрафы.

Meta закрывает 550 000 аккаунтов в Австралии из-за запрета соцсетей для детей12.01.26, 02:59 • 4436 просмотров

Юлия Шрамко

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