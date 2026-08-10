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Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты

Киев • УНН

 • 9990 просмотра

Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года запускает пакет мер по смягчению валютных ограничений, увеличивая лимиты для населения и бизнеса. Изменения направлены на поддержку физических лиц, деловой активности и финансовой стабильности.

Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты

Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года запускает смягчение валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН

Национальный банк Украины внедряет большой пакет смягчения валютных ограничений. Целью изменений, которые начнут действовать с 11 августа 2026 года, является прежде всего поддержка физических лиц. Вместе с тем пакет также содержит важные изменения для юридических лиц и финансового сектора. По оценкам НБУ, смягчения не будут создавать рисков для устойчивости валютного рынка с учетом сформированности предпосылок и тщательного анализа каждой отдельной меры. Этот пакет валютной либерализации уже учтен в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ, который предусматривает рост международных резервов почти до 70 млрд долларов в 2026 году 

- говорится в сообщении. 

Во-первых, увеличивается лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тыс. гривен на календарный месяц (ранее — 50 тыс. гривен). Одновременно расширяется перечень доступных операций в рамках этого лимита: можно будет не только покупать валюту, но и безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов. 

"Такие изменения направлены на развитие инвестиционной культуры в стране и расширение возможностей населения размещать свои средства в инвестиционных активах. Вместе с тем НБУ и в дальнейшем будет прилагать усилия для поддержания привлекательности гривневых активов — депозитов и ОВГЗ", — заявили в НБУ.

Повышается также до 200 тыс. гривен в день (ранее — 100 тыс. гривен) лимит на снятие населением наличных средств с валютных счетов в Украине и за рубежом. 

В-третьих, с аналогичной целью НБУ расширяет возможности украинцев оплачивать товары, работы и услуги за рубежом с гривневых счетов:

  • лимит увеличивается до 200 тыс. гривен в эквиваленте на календарный месяц (со 100 тыс. гривен);
    • в рамках этого лимита население сможет не только оплачивать товары, работы и услуги, но и аренду жилья за рубежом;
      • соответствующие расчеты можно будет осуществлять не только картой, но и с помощью переводов со счета на счет (например, с использованием системы SWIFT) с предварительной покупкой банком валюты по поручению клиента.

        Изменения для юрлиц 

        С целью поддержания деловой активности увеличиваются лимиты на снятие юридическими лицами наличных средств:

        • с гривневых счетов в пределах Украины — до 200 тыс. гривен в день (со 100 тыс. гривен);
          • с использованием гривневых корпоративных карт за рубежом — до 140 тыс. гривен на календарный месяц (с 17,5 тыс. гривен в неделю);
            • с валютных счетов в Украине и за рубежом — до 200 тыс. гривен в день (со 100 тыс. гривен).

              Также НБУ повышает лимит на расчеты за рубежом за товары, работы и услуги с использованием гривневых корпоративных карт до 400 тыс. гривен на календарный месяц (со 150 тыс. гривен). Вместе с тем сохраняется возможность для юридических лиц без ограничений осуществлять аналогичные расчеты с использованием валютных корпоративных карт.

              НБУ предоставит возможность украинским экспортерам выплачивать штрафы, пени, бонусы, возмещение расходов и убытков в пользу контрагентов-нерезидентов по договорам на экспорт товаров. Сумма таких переводов за календарный год не должна превышать 10% от общей стоимости товаров, поставленных нерезиденту по соответствующим договорам после 23 февраля 2021 года. Это изменение будет способствовать повышению доверия к украинским экспортерам.

              Изменения для финсектора 

              НБУ предоставит возможность Моторному (транспортному) страховому бюро Украины покупать иностранную валюту с целью размещения средств централизованного страхового резервного фонда страховых гарантий для выполнения обязательств по международным договорам автомобильного страхования "Зеленая карта".

              Также Нацбанк позволит банкам постепенно при расчёте валютной позиции включать ту часть сформированных резервов под активные операции, которая в настоящее время не включается в расчёт. Это единственное изменение, которое вступит в силу не 11 августа, а 1 сентября 2026 года, учитывая необходимость проведения подготовительной работы как со стороны НБУ, так и банков для его внедрения. Оно будет способствовать финансовой стабильности в стране благодаря восстановлению возможности банков полноценно управлять валютным риском, а также поддержит кредитование и другие активные операции банков в иностранной валюте.

              Напомним 

              Уже с 1 февраля украинские банки ввели ограничения на денежные переводы между физическими лицами – лимит составил 150 тыс. грн в месяц для платежей по реквизитам IBAN. 

              Павел Башинский

              ЭкономикаПолитика
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