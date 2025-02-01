5 важливих змін в Україні з 1 лютого: банківські ліміти та тарифи

З 1 лютого 2025 року в Україні набуває чинності низка важливих змін, які вплинуть на фінансові операції, соціальні виплати, тарифи на електроенергію та вартість міжнародних поїздок, УНН зібрав деталі.

Банківські ліміти

Від 1 лютого українські банки вводять обмеження на грошові перекази між фізичними особами – ліміт складе 150 тис. грн на місяць для платежів за реквізитами IBAN.

Ці зміни стосуватимуться лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких осіб за рівнем ризику: "високий", "середній" та "низький".

Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт встановлять на рівні 50 тис. грн на місяць.

Для клієнтів із середнім та низьким ризиком обмеження діятимуть у два етапи:

• з 1 лютого 2025 року – 150 тис. грн;

• з 1 червня 2025 року – 100 тис. грн.

Нацбанк пояснює, що такі заходи спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою та незаконними схемами, зокрема використанням "дропів" – осіб, які передають свої банківські картки для сумнівних фінансових операцій.

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Щоб уникнути обмежень, клієнти зможуть надати документи, що підтверджують їхній дохід. Це дозволить банкам переглянути або зняти ліміти, враховуючи фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

Зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

З 1 лютого набувають чинності зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Нововведення змінюють порядок виплат родинам військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Відтепер 50% грошового забезпечення розподілятимуться між найближчими родичами: дружиною або чоловіком, батьками, неповнолітніми дітьми чи дітьми з інвалідністю. Якщо таких родичів немає, то 20% від загальної суми можуть отримати інші члени родини – дорослі діти, брати чи сестри.

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Невикористані кошти залишатимуться у військовій частині та будуть виплачені військовому після його повернення з полону або ж у разі встановлення місця перебування.

Крім того, військовослужбовці можуть заздалегідь скласти особисте розпорядження, визначивши, кому і в яких частках мають надходити їхні виплати в разі потрапляння в полон або зникнення безвісти.

Виплати у разі загибелі військового

Якщо військовослужбовець загинув і не залишив особистого розпорядження, його грошове забезпечення після офіційного визнання смерті увійде до складу спадщини.

Закон не поширюється на осіб, які добровільно здалися в полон, самовільно покинули військову частину або вчинили дезертирство.

В Уряді зазначили, що ці зміни спрямовані на забезпечення справедливого розподілу грошових виплат між рідними військових та їхнє використання відповідно до бажання самого захисника.

Нові тарифи на електроенергію

З 1 лютого в Україні змінюються правила застосування пільгового тарифу на електроенергію для опалення. Відтепер знижена ціна діятиме лише в межах певного обсягу споживання – до 2000 кВт на місяць.

До 30 квітня 2025 року українці, які використовують електроенергію для опалення, сплачуватимуть 2,64 грн за 1 кВт, якщо їхнє споживання не перевищує 2000 кВт на місяць. Якщо ж використано більше, то кожен додатковий кіловат коштуватиме 4,32 грн.

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Раніше діяв інший принцип: якщо споживач перевищував ліміт, то вищий тариф застосовувався до всього обсягу споживання. Наприклад, при використанні 2300 кВт за місяць доводилося платити по 4,32 грн за всі 2300 кВт. Тепер за перші 2000 кВт нарахують пільговий тариф (2,64 грн/кВт), а лише за перевищення (у цьому випадку 300 кВт) — за підвищеним (4,32 грн/кВт).

Також до 30 квітня 2025 року залишаються незмінними ціни на газ. Українці, яких обслуговує "Нафтогаз" (а це 98% споживачів), продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу.

Ціни на міжнародні поїзди

"Укрзалізниця" зменшує знижки на міжнародні поїзди, через що квитки до Польщі та Угорщини стануть дорожчими. Водночас вартість квитків на потяги до Австрії та Молдови залишиться без змін.

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Ціни переглядають через зростання витрат на енергоносії та матеріали.

Наскільки подорожчають квитки?

• На потяг Київ – Варшава ціна зросте на 37%.

• На маршрут Київ – Будапешт:

• СВ-вагони подорожчають на 17%,

• купе – на 21%.

• Вагон 1-го класу Інтерсіті+ та СВ подорожчають на 20-27%.

• Купейні місця стануть дорожчими на 9-27%.

Як купити дешевше?

Квитки за старими цінами ще можна придбати до 31 січня 2025 року на офіційному сайті "Укрзалізниці" або через мобільний застосунок.