ЗСУ отримали новий український дрон "Громило" з унікальними характеристиками

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

"Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі. Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Доповнення

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український Droid TW 12.7 - роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7.