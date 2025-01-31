ВСУ получили новый украинский дрон "Громила" с уникальными характеристиками
Киев • УНН
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый беспилотный комплекс "Громила" украинского производства. Дрон оснащен мощными двигателями, может нести боевой заряд и устойчив к РЭБ.
Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс «Громила» украинского производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны.
«Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил Украины беспилотный авиационный комплекс «Громила» украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.
Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Конструкционно FPV-дроны комплекса «Громила» оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Дополнение
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны украинский Droid TW 12.7 - роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7.