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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29316 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии трагически погиб юный воспитанник ковельского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак. По неофициальным данным, парень был убит в Берлине.

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Умерла легендарная разведчица Ольга Твердохлебова, ей было 102 года

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В Германии состоится историческое голосование: военная помощь Украине может получить новое финансирование

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Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя перепалка между Трампом и Зеленским была спровоцированной эскалацией со стороны США. Мерц заявил, что инцидент в Овальном кабинете не был спонтанным.

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Тысячи украинцев по всему миру провели акции к годовщине полномасштабного вторжения. Эйфелева башня и Бранденбургские ворота засияли сине-желтыми цветами в знак поддержки Украины.

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Снегопады и резкое похолодание: к Германии приближается циклон "Макс"

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Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

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Немецкие активисты заявили о победе в деле против X Маска

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Немецкие активисты подали в суд на X из-за сокрытия данных о влиянии на выборы

Две правозащитные организации подали иск против X в берлинском суде из-за непредоставления доступа к данным о дезинформации. Активисты утверждают, что платформа нарушает законодательство ЕС накануне немецких выборов.

Новости Мира • 5 февраля, 18:45 • 34234 просмотра

Немецкое агентство использовало фото пострадавших украинцев для рекламы российского медиа. Киев требует извинений

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Во Франции рассматривают возможность отправки войск в Гренландию - СМИ

Дания обратилась к Франции за помощью из-за опасений относительно территориальных претензий США на Гренландию. Министр иностранных дел Франции подтвердил готовность оказать военную поддержку по просьбе Дании.

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Маск призвал «перевернуть страницу» Холокоста: реакция Германии и мира

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