Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
В субботу сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.
Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.
SkyUp Airlines открывает новые европейские направления из Кишинева. Акционные билеты от 14,5 евро доступны только 4 апреля на рейсы до 1 октября 2025 года.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
В Германии трагически погиб юный воспитанник ковельского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак. По неофициальным данным, парень был убит в Берлине.
Ушла из жизни Ольга Твердохлебова, ветеран Второй мировой войны, которая прошла ее в составе радиоразведывательного дивизиона. Она дошла до Берлина и даже в 101 год мечтала о победе Украины.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
В Бундестаге будут голосовать за изменения в Основной закон, чтобы облегчить финансирование обороны и военной помощи Украине. Планируют выделить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что недавняя перепалка между Трампом и Зеленским была спровоцированной эскалацией со стороны США. Мерц заявил, что инцидент в Овальном кабинете не был спонтанным.
Тысячи украинцев по всему миру провели акции к годовщине полномасштабного вторжения. Эйфелева башня и Бранденбургские ворота засияли сине-желтыми цветами в знак поддержки Украины.
Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Лидер ХДС, чья партия получила 29% голосов, готов вести переговоры со всеми партиями демократического центра.
Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.
На досрочных выборах в Бундестаг 2025 года зафиксирована высокая явка избирателей - 52% к середине дня. За пост канцлера соревнуются четыре кандидата, включая действующего главу правительства Шольца.
На территории мемориала жертв Холокоста в Берлине неизвестный напал с ножом на мужчину. Пострадавший с тяжелыми ранениями госпитализирован, а подозреваемый задержан неподалеку от места преступления.
Бундесвер начал строительство системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Гольцдорф. Система сможет уничтожать ракеты на высоте до 100 км и планируется быть полностью введенной в эксплуатацию к 2030 году.
В городах Германии прошли массовые акции протеста против правого экстремизма и партии AfD. В Берлине количество протестующих достигло 30-38 тысяч человек.
В Берлине откроют первый Unity Hub для поддержки украинцев за рубежом. Проект предусматривает предоставление консультационной, интеграционной и культурно-образовательной помощи украинским гражданам.
Алиса Вайдель, лидер немецкой партии AfD, регулярно проводила частные встречи с послом Китая Ву Кеном. Встречи проходили в его резиденции и совпали с периодом шпионского скандала вокруг AfD.
Представитель ГУР Андрей Юсов назвал заявления российской СВР о подготовке Украиной нападений на оппозиционеров примитивной попыткой создать алиби. РФ пытается оправдать будущие спецоперации на территории третьих стран.
Циклон «Макс» принесет снегопады в северные и восточные регионы Германии. На юге ожидаются дожди с температурой до +10°C, которая впоследствии выровняется по всей стране до -1...+6°C.
На 75-м Берлинском кинофестивале покажут украинский фильм «Лента времени» о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.
Берлинский суд обязал X (Twitter) предоставить доступ к данным о распространении информации перед выборами в Германии. Активисты смогут отслеживать потенциальную дезинформацию и ее влияние на результаты голосования 23 февраля.
В Праге до июня может появиться центр Unity Hub для помощи украинским беженцам с возвращением домой. Проект будут финансировать совместно Украина, МВД Чехии и ЕС.
Две правозащитные организации подали иск против X в берлинском суде из-за непредоставления доступа к данным о дезинформации. Активисты утверждают, что платформа нарушает законодательство ЕС накануне немецких выборов.
Немецкое агентство Lure использовало фото пострадавших от войны украинцев в рекламной кампании российского издания Meduza. МИД Украины требует удалить контент и извиниться перед украинцами, чье горе было использовано.
Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.
Дания обратилась к Франции за помощью из-за опасений относительно территориальных претензий США на Гренландию. Министр иностранных дел Франции подтвердил готовность оказать военную поддержку по просьбе Дании.
Илон Маск на мероприятии партии AfD заявил, что Германии стоит «перевернуть страницу» нацистского прошлого. Еврейские организации и немецкие политики резко осудили это заявление накануне 80-й годовщины освобождения Аушвица.