Немецкие активисты заявили о победе в деле против X Маска

Берлинский суд обязал X (Twitter) предоставить доступ к данным о распространении информации перед выборами в Германии. Активисты смогут отслеживать потенциальную дезинформацию и ее влияние на результаты голосования 23 февраля.