$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 11572 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 8902 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 11715 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 12579 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 15641 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 16668 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 26487 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35122 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18477 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
18 августа, 03:47 • 16154 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярные новости
Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»18 августа, 01:39 • 11280 просмотра
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 12374 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 12058 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 16726 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 14065 просмотра
публикации
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 11550 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 63771 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 61052 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 60856 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 108041 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синегубов
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 46738 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 53512 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 61300 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 59437 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 88405 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть
ТегиЛюди

Шакира

Колумбийская певица и автор песен
Шакира Изабель Мебарак Риполл – колумбийская певица, автор песен, продюсер и актриса. Родилась в 1977 году в городе Барранкилья. Известна сочетанием латиноамериканской, поп- и рок-музыки с элементами ближневосточных мотивов. Шакира — одна из самых успешных латиноамериканских артисток в истории. Лауреат многочисленных премий Grammy.
1991
В возрасте 13 лет выпустила дебютный альбом
1996
Певица отправилась в свой первый международный тур «Tour Pies Descalzos»
1999
Шакира получила первую номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший латиноамериканский рок/альтернативный альбом»
2001
Международный прорыв с альбомом Laundry Service и хитом Whenever, Wherever
2006
Песня Hips Don't Lie стала одним из самых продаваемых синглов в истории
2023
Песня Shakira: Bzrp Music Sessions вышла в сотрудничестве с Bizarrap и стала мировым хитом
2024
Выпустила 12-й студийный альбом «Las Mujeres Ya No Lloran»
Новости по теме
Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мираPhotoVideo

19 июля Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 на стадионе МетЛайф. Испания может завоевать второй титул, а Аргентина — защитить трофей.

Спорт • 18 июля, 13:26 • 33295 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo

В Мехико стартовала церемония открытия ЧМ-2026 с участием Шакиры и Burna Boy. На стадионе ожидают более 80 тысяч зрителей перед игрой с ЮАР.

Спорт • 11 июня, 17:33 • 43046 просмотра
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo

ЧМ-2026 стартует матчем Мексика против ЮАР и грандиозным шоу с участием Шакиры. Турнир в трех странах впервые соберет 48 сборных и будет иметь стадию 1/16.

Спорт • 10 июня, 14:46 • 41562 просмотра