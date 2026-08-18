Шакира
Колумбийская певица и автор песен
Шакира Изабель Мебарак Риполл – колумбийская певица, автор песен, продюсер и актриса. Родилась в 1977 году в городе Барранкилья. Известна сочетанием латиноамериканской, поп- и рок-музыки с элементами ближневосточных мотивов. Шакира — одна из самых успешных латиноамериканских артисток в истории. Лауреат многочисленных премий Grammy.
1991
В возрасте 13 лет выпустила дебютный альбом
1996
Певица отправилась в свой первый международный тур «Tour Pies Descalzos»
1999
Шакира получила первую номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший латиноамериканский рок/альтернативный альбом»
2001
Международный прорыв с альбомом Laundry Service и хитом Whenever, Wherever
2006
Песня Hips Don't Lie стала одним из самых продаваемых синглов в истории
2023
Песня Shakira: Bzrp Music Sessions вышла в сотрудничестве с Bizarrap и стала мировым хитом
2024
Выпустила 12-й студийный альбом «Las Mujeres Ya No Lloran»
Новости по теме
Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира
19 июля Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 на стадионе МетЛайф. Испания может завоевать второй титул, а Аргентина — защитить трофей.
Спорт • 18 июля, 13:26 • 33295 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026
В Мехико стартовала церемония открытия ЧМ-2026 с участием Шакиры и Burna Boy. На стадионе ожидают более 80 тысяч зрителей перед игрой с ЮАР.
Спорт • 11 июня, 17:33 • 43046 просмотра
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнир
ЧМ-2026 стартует матчем Мексика против ЮАР и грандиозным шоу с участием Шакиры. Турнир в трех странах впервые соберет 48 сборных и будет иметь стадию 1/16.
Спорт • 10 июня, 14:46 • 41562 просмотра