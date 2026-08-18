Шакира

Колумбийская певица и автор песен

Шакира Изабель Мебарак Риполл – колумбийская певица, автор песен, продюсер и актриса. Родилась в 1977 году в городе Барранкилья. Известна сочетанием латиноамериканской, поп- и рок-музыки с элементами ближневосточных мотивов. Шакира — одна из самых успешных латиноамериканских артисток в истории. Лауреат многочисленных премий Grammy.