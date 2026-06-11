В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026

Сегодня, 11 июня, в столице Мексики, Мехико, на стадионе "Estadio Banorte" началась официальная церемония открытия Чемпионата мира-2026, который проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. Церемония началась за полтора часа до матча-открытия ЧМ, где сыграет одна из принимающих стран — Мексика — против сборной Южной Африки, передает УНН.

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"Мы — нация разнообразного наследия и гордости. Футбол имеет ту же сердцевину — объединяет нации", — сказал диктор на церемонии открытия, которая началась на 10 минут позже.

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Около 20:00 ворота стадиона открылись для болельщиков. Тысячи болельщиков прибывают на арену, чтобы стать свидетелями старта Мундиаля. Ожидается, что на трибунах легендарного стадиона соберется более 80 000 зрителей (стадион вмещает 87 523).

Как ранее сообщал УНН, хедлайнером церемонии станет колумбийская поп-дива Шакира, которая вместе с известным нигерийским артистом Burna Boy вживую исполнят "Dai Dai" — официальную песню нынешнего Чемпионата мира.

К выступлению присоединятся популярные латиноамериканские и мировые артисты: колумбиец J Balvin, южноафриканская певица Tyla, а также мексиканские звезды — Алехандро Фернандес, Белинда, Лила Даунс, группы Maná и Los Angeles Azules.

За визуальную и художественную часть шоу отвечает известный итальянский продюсер Марко Балич. Церемония в Мехико будет наполнена мексиканскими традициями, в частности зрители увидят элементы национального бумажного искусства papel picado.

По данным СМИ, церемония в Мехико, как ожидается, продлится около 16 минут и 30 секунд. После завершения выступлений поле будет передано командам для предматчевой разминки. Затем за 25 минут до начала матча начнутся церемонии, включающие выход игроков на поле и официальное представление, которые, как ожидается, продлятся около 13 минут.