Южная Африка

Глобальное исследование показало критическое сокращение популяции акул и скатов за 50 лет

Чрезмерный вылов рыбы привел к сокращению численности акул и скатов более чем на 50% с 1970 года. Более трети хондрихтианов в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за улова, деградации окружающей среды и изменения климата.