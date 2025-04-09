Южная Африка

Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
В ЮАР 7-летний мальчик потерял руку после нападения крокодила во время рыбалки возле города Бритс. Мальчика спасли три человека, однако руку спасти не удалось.
Во время авиашоу West Coast Air Show в ЮАР разбился самолет Impala Mark 1. Опытный пилот Джеймс О’Коннелл погиб, ведется расследование.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол ЮАР Эбрагим Расул больше не является желаемым лицом в стране. Трамп сократил помощь ЮАР из-за закона об экспроприации земли.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит ЮАР 10 апреля для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой. Встреча направлена на поиск путей мирного разрешения войны с россией.
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.
Петиция о лишении Маска канадского гражданства набрала 230 тысяч подписей из-за его поддержки Трампа и антиканадских заявлений. Маск, который возглавляет US DOGE Service, назвал Канаду «ненастоящей страной» и поддерживает идею ее присоединения к США.
МИД рф и Китая по-разному осветили встречу министров лаврова и Ван И на саммите G20. россия пытается показать большую поддержку своей позиции со стороны Китая, чем есть на самом деле.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми не увидел реального желания рф достичь мира после выступления лаврова на G20. Британия продолжит поддерживать Украину, выделяя 3 млрд фунтов ежегодно.
На саммите G20 Китай поддержал предложение Трампа вести переговоры с агрессором по войне в Украине без участия Киева. Союзники США выступили против такого формата и консолидировались вокруг Зеленского.
Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.
В Йоханнесбурге началась встреча министров иностранных дел G20 для обсуждения мировой торговли и ситуации в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия, зато присутствует глава МИД РФ Лавров.
Meta анонсировала строительство подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит пять континентов. Проект будет иметь 24 оптоволоконные пары и будет прокладываться на глубине до 7000 метров.
Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.
Президент США подписал указ о прекращении выполнения антикоррупционного закона 1977 года. Белый дом объясняет это необходимостью сделать американские компании более конкурентоспособными на международном рынке.
Марко Рубио не посетит саммит G20 в Йоханнесбурге из-за несогласия с политикой ЮАР. Он критикует страну за экспроприацию частной собственности и продвижение идей DEI.
Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о введении 100% пошлин в случае создания альтернативной валюты. Заявление прозвучало на фоне ожидания решения по 25% пошлинам для Канады и Мексики.
Международный астрономический союз сообщил о 1,2% вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Объект размером 40-100 метров имеет уровень опасности 3 по шкале Торино.
Около 1000 больших белых акул исчезли из залива возле города Гансбаай в ЮАР из-за нападений косаток. Исследователи установили, что после атак косаток в 2017 и 2021 годах акулы массово покинули свои традиционные места обитания.
Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.
Президент уволил Любовь Абравитову с должности посла Украины в Мозамбике. На ее место назначен Ростислав Троненко, о чем свидетельствуют соответствующие указы главы государства.
Правительство Бразилии объявило об официальном присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена. Решение было принято на основе консенсуса после президентских выборов в Индонезии.
Дональд Трамп опроверг предположение об «узурпации» власти Илоном Маском после недели политических противостояний. Маск активно выступил против первоначального законопроекта о финансировании правительства, опубликовав более 100 возражений.
Южная Африка не может пригласить Путина на саммит G20 в 2025 году из-за ордера МУС на его арест. Представитель президента ЮАР подтвердил, что правовая ситуация остается неизменной со времени саммита БРИКС.
Чрезмерный вылов рыбы привел к сокращению численности акул и скатов более чем на 50% с 1970 года. Более трети хондрихтианов в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за улова, деградации окружающей среды и изменения климата.
Вице-президент Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах в Намибии, набрав 57% голосов. Она станет первой женщиной-президентом в истории страны, продолжив 34-летнее правление партии СВАПО.
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.
Более 50% человеческих патогенов усиливаются из-за изменения климата, показало новое исследование. Экстремальная погода и миграция людей создают новые пути распространения болезней, включая денге и вирус Западного Нила.