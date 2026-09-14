В Южной Африке в результате крупного ДТП погибли 21 человек

На одной из главных автомагистралей Южной Африки произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, в которые врезался внедорожник. В результате аварии погибли по меньшей мере 21 человек, еще четверо получили серьезные травмы, передает УНН со ссылкой на AP.

По данным национального ведомства по вопросам дорожного движения (RTMC), авария произошла в ночь на воскресенье в провинции Западный Кейп, между городками Принс-Альберт и Ли-Гамка, примерно в 380 километрах к востоку от Кейптауна.

В столкновении участвовали два микроавтобуса Toyota и внедорожник Suzuki, сообщил представитель полиции прапорщик Кристофер Спайс.

Восемнадцать человек погибли на месте происшествия. Еще трое умерли после доставки в больницу, в результате чего общее число погибших достигло 21, отметил Спайс. По данным Департамента мобильности Западного Кейпа, еще четверо людей получили серьезные травмы.

Число погибших "может измениться, поскольку экстренные службы и власти Западного Кейпа продолжают осматривать место происшествия", — заявили в RTMC.

Движение по автомагистрали N1 на месте аварии было перекрыто. Полиция возбудила дело по факту причинения смерти вследствие неосторожности; причины столкновения в настоящее время устанавливаются, сообщил Спайс. RTMC также направило на место происшествия следователей.

Столкновение в Западном Кейпе стало одним из двух масштабных ДТП, унесших жизни по меньшей мере 29 человек в Южной Африке в течение выходных, говорится в заявлении правительства. Еще восемь человек погибли в другой аварии возле города Эрмело в провинции Мпумаланга рано утром в воскресенье.

Микроавтобусы являются основным видом общественного транспорта для миллионов жителей Южной Африки, и они часто попадают в смертельные ДТП. В январе в результате двух отдельных аварий с участием микроавтобусов погибли по меньшей мере 25 человек, в том числе 14 детей.

В Великобритании семь человек погибли в ДТП, среди жертв — двое полицейских