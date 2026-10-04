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Зелёная ветка метро в Киеве снова перевозит пассажиров через Днепр во время жёлтого уровня угрозы

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Во время жёлтого уровня поезда будут перевозить пассажиров между берегами Днепра. При красном уровне движение по наземному участку будут прекращать.

Зелёная ветка метро в Киеве снова перевозит пассажиров через Днепр во время жёлтого уровня угрозы

В Киеве теперь будет работать зелёная ветка метро  во время жёлтой тревоги. Перед началом перевозок поезда совершили пробные рейсы в обоих направлениях. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передаёт УНН.

Подробности

С сегодняшнего дня поезда "зелёной" линии во время тревоги курсируют: во время жёлтого уровня угрозы перевозят пассажиров между правым и левым берегами Днепра; в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается

- говорится в сообщении.

В то же время, согласно имеющейся информации, во время красного уровня угрозы поезда будут курсировать на двух участках: "Сырец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный Хутор".

Призываем пассажиров внимательно следить за объявлениями в вагонах и на станциях и соблюдать указания работников метро

- говорится в сообщении.

Напомним

Часть киевских ТРЦ с 10 сентября будет работать во время "жёлтого" уровня воздушной опасности.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Киевская городская государственная администрация
Киев