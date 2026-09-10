ТРЦ Києва змінюють правила роботи під час тривог: хто працюватиме при загрозі дронів

$44.650.1851.990.35
ukenru
13:12 • 10164 перегляди
Балістична ракета FP-7 від Fire Point буде готова до бойового застосування протягом кількох тижнів - СЕО компаніїPhoto
Ексклюзив
12:51 • 10993 перегляди
Україну чекає дощовий вікенд: на заході й півночі температура впаде до 18°
Ексклюзив
12:21 • 9106 перегляди
Укрзалізниця вводить обмеження на сполучення Харків - Ізюм: як дістатися між містамиPhoto
12:17 • 9170 перегляди
Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%. У НБУ назвали причини
12:05 • 7440 перегляди
Жовтий рівень дронової загрози - чи можуть діти залишатися в класах і що робити педагогам
11:21 • 11485 перегляди
Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех
Ексклюзив
10:20 • 16680 перегляди
Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України на святкування юдейського Нового року - ДПСУ
10:12 • 26738 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка
10 вересня, 08:42 • 18537 перегляди
У Києві росіяни вдарили дроном по АЗС поблизу ТРЦ Respublika - є постраждаліPhotoVideo
10 вересня, 07:17 • 21456 перегляди
Удар рф по Милі - співробітнику СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.8м/с
40%
747мм
Популярнi новини
росія атакувала Україну понад сотнею дронів: є влучання у 13 місцяхPhoto10 вересня, 05:25 • 5122 перегляди
Удари рф по складах спричинили перебої з продуктами в Києві і інших містах України - The Guardian10 вересня, 05:46 • 22538 перегляди
Біля берегів Норвегії підводні човни рф намагалися випробувати секретну зброю - Reuters10 вересня, 09:10 • 17414 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10:02 • 25088 перегляди
Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"11:00 • 6140 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point14:49 • 1922 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10:12 • 26740 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10:02 • 25360 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 38640 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 51730 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Олена Зеленська
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 34551 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 34065 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 35258 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 33895 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 33495 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Bild
The Guardian

ТРЦ Києва змінюють правила роботи під час тривог: хто працюватиме при загрозі дронів

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

DREAM, Retroville та River Mall можуть працювати за "жовтого" рівня, а ЦУМ і Ocean Plaza зачинятимуться під час тривоги. Окремі орендарі самі визначають режим.

ТРЦ Києва змінюють правила роботи під час тривог: хто працюватиме при загрозі дронів

Частина київських ТРЦ із 10 вересня працюватиме під час "жовтого" рівня повітряної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію з офіційних сайтів ритейлів. 

Деталі 

За інформацією, яка поширюється щодо нового режиму роботи столичних торгових центрів, під час "жовтого" рівня можуть працювати, зокрема, DREAM, Retroville, River Mall та київський Victoria Gardens. Однак зауважимо, що робота самого торгового центру не означає, що всі магазини, ресторани, кафе та інші заклади всередині нього обов’язково працюватимуть. Орендарі можуть самостійно визначати режим роботи відповідно до власних протоколів безпеки та умов діяльності.

Водночас частина столичних торгових центрів поки зберігає попередній підхід до роботи під час повітряної тривоги. Зокрема, ЦУМ та Ocean Plaza, за наявною інформацією, продовжують зачинятися під час оголошення повітряної тривоги незалежно від рівня загрози.

Що варто враховувати відвідувачам

Перед поїздкою до торгового центру під час "жовтого" рівня варто перевірити його актуальний режим роботи. Навіть якщо адміністрація ТРЦ вирішила не припиняти роботу, окремі магазини чи заклади можуть тимчасово не обслуговувати відвідувачів.

Крім того, відвідувачам варто звертати увагу на актуальний рівень загрози. У разі зміни характеру небезпеки система оповіщення автоматично переходить на відповідний рівень. Наприклад, після повідомлення про дронову небезпеку можуть оголосити про ракетну небезпеку. Окремий сигнал "відбій" між різними типами загроз у такому випадку не подається.

Що змінилося для киян та гостей столиці під час оголошення повітряної тривоги у вересні 2026

Рішення про нові правила роботи міського господарства Рада оборони Києва ухвалила 7 вересня. Вони набули чинності з 00:00 10 вересня. Однією з ключових змін стало запровадження в столиці диференційованого оповіщення про повітряні загрози. 

Відтепер сигнал у Києві може мати різні рівні залежно від характеру небезпеки. "Жовтий" рівень означає"дронову небезпеку. "Червоний" рівень оголошується у разі масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової загрози. Така система діє у столиці від 6 вересня.

Київська міська влада окремо повідомила, що графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ із 10 вересня не змінюється. Водночас суб’єкти господарювання різних форм власності можуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду. Це означає, що за "жовтого" рівня торговий центр може продовжувати роботу, якщо це відповідає встановленим вимогам безпеки. Водночас саме рішення міста не зобов’язує кожен ТРЦ автоматично залишатися відкритим під час кожної дронової небезпеки.

Інша ситуація складається за "червоного" рівня. Він застосовується у разі масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової загрози. Тобто сигнал цього рівня свідчить про значно ширший спектр небезпек, ніж "жовтий" рівень. У такому випадку рішення про припинення роботи підприємств та обмеження доступу відвідувачів можуть бути жорсткішими. Тому сам факт роботи ТРЦ під час "жовтого" рівня не означає, що він залишатиметься відкритим після переходу загрози на "червоний" рівень.

Контекст

Зауважимо, що нещодавно саме робота ТРЦ після оголошення дронової небезпеки стала причиною загибелі 16 людей, а 130 відвідувачів та працівників тоді отримали поранення. Йдеться про атаку зс рф ударними дронами ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі на Дніпропетровщині, що сталася 21 серпня.

Як пишуть місцеві медіа із посиланням на свідчення працівників закладу, останнім часом більшість крамниць перестала закриватися, їх продавці перестали переходити в укриття. Причина — вимоги адміністрації. Також адміністрація наполягла, аби один з працівників фудкорту під час тривоги чергував біля ескалатора, бо у цей час охорона спускалася до шелтеру.

Загалом же, за підрахунками Української Ради Торгових Центрів, з початку 2026 року в Україні росіяни під час ракетних і дронових атак знищили три торговельних центри та пошкодили ще 9. Більшість випадків атак на ТЦ у 2026 році припала на серпень. Буквально за кілька тижнів постраждали ТРЦ "Олімпія" у Павлограді, ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, "Оскар" у Херсоні та "Караван" у Дніпрі. 

Прямі збитки галузі від атак цього року сягнули 3,226 млрд гривень (72,5 млн доларів за курсом НБУ станом на 31 серпня).

"За нашою оцінкою, прямі збитки торговельної нерухомості від російських атак у 2026 році вже перевищують 3,2 млрд грн. І це лише вартість відновлення знищених та пошкоджених об'єктів. За цією цифрою не враховані втрачений прибуток, вимушені простої, витрати на відновлення роботи, релокацію бізнесів та інші непрямі наслідки. Фактично реальна ціна для галузі значно вища", — зазначив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

Нагадаємо

9 вересня армія рф прицільно атакувала територію торгово-розважального центру в Сумах. Є загиблі та поранені. 

Олександра Василенко

Суспільство
Вибухи
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Victoria’s Secret
Відключення світла
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Україна
Павлоград
Кривий Ріг
Херсон
Суми
Київ