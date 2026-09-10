ТРЦ Києва змінюють правила роботи під час тривог: хто працюватиме при загрозі дронів

Частина київських ТРЦ із 10 вересня працюватиме під час "жовтого" рівня повітряної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію з офіційних сайтів ритейлів.

Деталі

За інформацією, яка поширюється щодо нового режиму роботи столичних торгових центрів, під час "жовтого" рівня можуть працювати, зокрема, DREAM, Retroville, River Mall та київський Victoria Gardens. Однак зауважимо, що робота самого торгового центру не означає, що всі магазини, ресторани, кафе та інші заклади всередині нього обов’язково працюватимуть. Орендарі можуть самостійно визначати режим роботи відповідно до власних протоколів безпеки та умов діяльності.

Водночас частина столичних торгових центрів поки зберігає попередній підхід до роботи під час повітряної тривоги. Зокрема, ЦУМ та Ocean Plaza, за наявною інформацією, продовжують зачинятися під час оголошення повітряної тривоги незалежно від рівня загрози.

Що варто враховувати відвідувачам

Перед поїздкою до торгового центру під час "жовтого" рівня варто перевірити його актуальний режим роботи. Навіть якщо адміністрація ТРЦ вирішила не припиняти роботу, окремі магазини чи заклади можуть тимчасово не обслуговувати відвідувачів.

Крім того, відвідувачам варто звертати увагу на актуальний рівень загрози. У разі зміни характеру небезпеки система оповіщення автоматично переходить на відповідний рівень. Наприклад, після повідомлення про дронову небезпеку можуть оголосити про ракетну небезпеку. Окремий сигнал "відбій" між різними типами загроз у такому випадку не подається.

Що змінилося для киян та гостей столиці під час оголошення повітряної тривоги у вересні 2026

Рішення про нові правила роботи міського господарства Рада оборони Києва ухвалила 7 вересня. Вони набули чинності з 00:00 10 вересня. Однією з ключових змін стало запровадження в столиці диференційованого оповіщення про повітряні загрози.

Відтепер сигнал у Києві може мати різні рівні залежно від характеру небезпеки. "Жовтий" рівень означає"дронову небезпеку. "Червоний" рівень оголошується у разі масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової загрози. Така система діє у столиці від 6 вересня.

Київська міська влада окремо повідомила, що графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ із 10 вересня не змінюється. Водночас суб’єкти господарювання різних форм власності можуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду. Це означає, що за "жовтого" рівня торговий центр може продовжувати роботу, якщо це відповідає встановленим вимогам безпеки. Водночас саме рішення міста не зобов’язує кожен ТРЦ автоматично залишатися відкритим під час кожної дронової небезпеки.

Інша ситуація складається за "червоного" рівня. Він застосовується у разі масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової загрози. Тобто сигнал цього рівня свідчить про значно ширший спектр небезпек, ніж "жовтий" рівень. У такому випадку рішення про припинення роботи підприємств та обмеження доступу відвідувачів можуть бути жорсткішими. Тому сам факт роботи ТРЦ під час "жовтого" рівня не означає, що він залишатиметься відкритим після переходу загрози на "червоний" рівень.

Контекст

Зауважимо, що нещодавно саме робота ТРЦ після оголошення дронової небезпеки стала причиною загибелі 16 людей, а 130 відвідувачів та працівників тоді отримали поранення. Йдеться про атаку зс рф ударними дронами ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі на Дніпропетровщині, що сталася 21 серпня.

Як пишуть місцеві медіа із посиланням на свідчення працівників закладу, останнім часом більшість крамниць перестала закриватися, їх продавці перестали переходити в укриття. Причина — вимоги адміністрації. Також адміністрація наполягла, аби один з працівників фудкорту під час тривоги чергував біля ескалатора, бо у цей час охорона спускалася до шелтеру.

Загалом же, за підрахунками Української Ради Торгових Центрів, з початку 2026 року в Україні росіяни під час ракетних і дронових атак знищили три торговельних центри та пошкодили ще 9. Більшість випадків атак на ТЦ у 2026 році припала на серпень. Буквально за кілька тижнів постраждали ТРЦ "Олімпія" у Павлограді, ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, "Оскар" у Херсоні та "Караван" у Дніпрі.

Прямі збитки галузі від атак цього року сягнули 3,226 млрд гривень (72,5 млн доларів за курсом НБУ станом на 31 серпня).

"За нашою оцінкою, прямі збитки торговельної нерухомості від російських атак у 2026 році вже перевищують 3,2 млрд грн. І це лише вартість відновлення знищених та пошкоджених об'єктів. За цією цифрою не враховані втрачений прибуток, вимушені простої, витрати на відновлення роботи, релокацію бізнесів та інші непрямі наслідки. Фактично реальна ціна для галузі значно вища", — зазначив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

Нагадаємо

9 вересня армія рф прицільно атакувала територію торгово-розважального центру в Сумах. Є загиблі та поранені.