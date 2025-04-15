Атака рф на Дніпро: в ПС ЗСУ попереджають про ще одну ракету

ПС ЗС України попередили про ще одну російську ракетну атаку в напрямку Дніпра або Павлограда, закликавши громадян сховатися в укриттях, після того, як раніше пролунали вибухи.