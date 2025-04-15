Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 4 людини, 17 поранені. Пошкоджено будинки, авто, АЗС та адмінбудівлі. У Павлограді та Межівській громаді атаки дронів пошкодили будівлі.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.
російські війська атакували енергооб'єкти залізниці. Поїзд №86 Львів - Запоріжжя затримується, а поїзд №72 Львів - Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом.
Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши два промислові підприємства. На одному з них виникла пожежа, також пошкоджено вікна у двох п'ятиповерхівках.
На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.
Біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.
Російські війська наблизились до околиць Покровська на відстань кількох кілометрів. У місті без критичної інфраструктури залишається 7000 осіб, яких закликають евакуюватися.
Сили ППО збили 11 російських дронів над Дніпропетровщиною. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку в Дніпрі та приватний будинок у Павлоградському районі, без жертв.
Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.
З прифронтової зони Покровського району до Дніпра евакуйовано 800-річну кам'яну скульптуру половецького воїна вагою пів тонни. Статуя буде законсервована та зберігатиметься у музеї до покращення безпекової ситуації.
У місті Павлоград Дніпропетровської області прогримів вибух. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Павлограда.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.
До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з північного сходу, а сили ППО збили дві ворожі ракети над областю.
У Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про вибух. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Павлограді Дніпропетровської області після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний чоловік, який зараз перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.
У місті Павлоград Дніпропетровської області зафіксовано вибухи.
Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області, пошкодивши 4 приватні будинки, а обстріл Нікополя поранив 3 жінок і пошкодив інфраструктуру.
ПС ЗС України попередили про ще одну російську ракетну атаку в напрямку Дніпра або Павлограда, закликавши громадян сховатися в укриттях, після того, як раніше пролунали вибухи.
ВР пропонують перейменувати місто Бровари в рамках зусиль з деколонізації, спрямованих на усунення слідів русифікації українських топонімів, як це рекомендовано Національною комісією зі стандартів державної мови.
Українська система протиповітряної оборони збила 11 "шахедів" над Дніпропетровською областю вночі, причому безпілотники були знищені в різних районах.
Російські війська атакували Дніпропетровську область України із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів-камікадзе, пошкодивши інфраструктуру та лінію електропередач, але повідомлень про жертви не надходило.
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпропетровською областю України.
Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
5 російських безпілотників були збиті у Дніпропетровській області, що призвело до поранень, руйнувань інфраструктури та житлових будинків, а також пожежі.
Медичний комплекс у Харкові, в якому перебувало понад 1 000 людей, ледь не потрапив під російські ракетні удари, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення, а також було завдано шкоди будівлям та інфраструктурі.
Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.
Допомога США, яку отримала Україна, є значним пакетом, який відчують солдати на передовій та міста, що потерпають від російського терору.