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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2364 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28138 перегляди

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У Кривому Розі ракетний удар забрав життя 4 людей, 17 отримали поранення - ОВА

Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 4 людини, 17 поранені. Пошкоджено будинки, авто, АЗС та адмінбудівлі. У Павлограді та Межівській громаді атаки дронів пошкодили будівлі.

Війна • 3 квітня, 04:56 • 9464 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

рф атакувала енергооб'єкти, на Одещині та Дніпропетровщині частина жителів без світла - ДТЕК

росія масовано атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях, залишивши без світла частину мешканців. Пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

Суспільство • 15 березня, 08:18 • 78322 перегляди

Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.

Суспільство • 15 березня, 05:39 • 21750 перегляди

Війська рф атакували енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині: кілька поїздів змінюють рух

російські війська атакували енергооб'єкти залізниці. Поїзд №86 Львів - Запоріжжя затримується, а поїзд №72 Львів - Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом.

Суспільство • 13 березня, 06:08 • 84782 перегляди

Нічний ракетний удар по Павлограду: що відомо про наслідки атаки

Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши два промислові підприємства. На одному з них виникла пожежа, також пошкоджено вікна у двох п'ятиповерхівках.

Суспільство • 5 березня, 05:05 • 62561 перегляди

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.

Війна • 10 лютого, 16:21 • 31016 перегляди

На Дніпропетровщині, біля будівлі РТЦК у Павлограді, стався вибух

Біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді стався вибух невстановленого предмету, внаслідок якого поранено чоловіка. Поліція проводить слідчі дії на місці інциденту.

Кримінал та НП • 2 лютого, 18:01 • 33014 перегляди

Окупанти наближаються до Покровська, а у місті близько 7000 людей - МВА

Російські війська наблизились до околиць Покровська на відстань кількох кілометрів. У місті без критичної інфраструктури залишається 7000 осіб, яких закликають евакуюватися.

Суспільство • 10 січня, 10:27 • 31811 перегляди

На Дніпропетровщині вночі збили 11 ворожих "шахедів": через атаку рф є пошкодження

Сили ППО збили 11 російських дронів над Дніпропетровщиною. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку в Дніпрі та приватний будинок у Павлоградському районі, без жертв.

Війна • 12 жовтня, 07:53 • 23803 перегляди

Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.

Суспільство • 9 жовтня, 08:12 • 17536 перегляди

800-річну кам’яну бабу евакуювали з Донеччини до Дніпра

З прифронтової зони Покровського району до Дніпра евакуйовано 800-річну кам'яну скульптуру половецького воїна вагою пів тонни. Статуя буде законсервована та зберігатиметься у музеї до покращення безпекової ситуації.

Війна • 23 вересня, 17:09 • 23763 перегляди

У Павлограді стався вибух

У місті Павлоград Дніпропетровської області прогримів вибух. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Павлограда.

Суспільство • 22 вересня, 05:35 • 24627 перегляди

ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.

Суспільство • 19 вересня, 09:05 • 21529 перегляди

До Ради подали новий проєкт про перейменування міст

До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.

Суспільство • 18 вересня, 19:56 • 19319 перегляди

На Дніпропетровщині пролунав вибух на тлі балістичної загрози

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з північного сходу, а сили ППО збили дві ворожі ракети над областю.

Війна • 16 серпня, 16:09 • 24460 перегляди

На Дніпропетровщині пролунав вибух на тлі ракетної загрози

У Павлограді на Дніпропетровщині повідомили про вибух. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Війна • 16 серпня, 13:46 • 34850 перегляди

У Павлограді стався вибух і пожежа: постраждав 21-річний чоловік

У Павлограді Дніпропетровської області після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний чоловік, який зараз перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Кримінал та НП • 15 серпня, 10:19 • 22035 перегляди

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи

У місті Павлоград Дніпропетровської області зафіксовано вибухи.

Війна • 28 липня, 19:57 • 38087 перегляди

Війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград

Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області, пошкодивши 4 приватні будинки, а обстріл Нікополя поранив 3 жінок і пошкодив інфраструктуру.

Суспільство • 7 липня, 04:53 • 35160 перегляди

Атака рф на Дніпро: в ПС ЗСУ попереджають про ще одну ракету

ПС ЗС України попередили про ще одну російську ракетну атаку в напрямку Дніпра або Павлограда, закликавши громадян сховатися в укриттях, після того, як раніше пролунали вибухи.

Війна • 3 липня, 06:27 • 26291 перегляди

Раді пропонують перейменувати Бровари на Броварі: зареєстровано проект постанови

ВР пропонують перейменувати місто Бровари в рамках зусиль з деколонізації, спрямованих на усунення слідів русифікації українських топонімів, як це рекомендовано Національною комісією зі стандартів державної мови.

Суспільство • 21 червня, 18:37 • 98869 перегляди

Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 "шахедів"

Українська система протиповітряної оборони збила 11 "шахедів" над Дніпропетровською областю вночі, причому безпілотники були знищені в різних районах.

Суспільство • 26 травня, 05:15 • 37585 перегляди

Атаки рф на Дніпропетровщину: уночі збито три "шахеди", обстрілом зачепило інфраструктуру

Російські війська атакували Дніпропетровську область України із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів-камікадзе, пошкодивши інфраструктуру та лінію електропередач, але повідомлень про жертви не надходило.

Війна • 22 травня, 05:40 • 24305 перегляди

Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпропетровською областю України.

Війна • 12 травня, 16:23 • 53020 перегляди

На Дніпропетровщині ППО знищила ворожий дрон

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Війна • 12 травня, 08:16 • 25455 перегляди

На Дніпропетровщині збили 5 дронів, є поранені й руйнування

5 російських безпілотників були збиті у Дніпропетровській області, що призвело до поранень, руйнувань інфраструктури та житлових будинків, а також пожежі.

Суспільство • 4 травня, 05:00 • 56176 перегляди

Стали відомі наслідки нічної атаки на Харків

Медичний комплекс у Харкові, в якому перебувало понад 1 000 людей, ледь не потрапив під російські ракетні удари, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення, а також було завдано шкоди будівлям та інфраструктурі.

Війна • 27 квітня, 04:17 • 37182 перегляди

Рада планує перейменувати 15 міст України: які у переліку

Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.

Суспільство • 25 квітня, 06:46 • 33672 перегляди

"Допомогу США відчують воїни на передовій і міста, що потерпають від російського терору", – Зеленський

Допомога США, яку отримала Україна, є значним пакетом, який відчують солдати на передовій та міста, що потерпають від російського терору.

Суспільство • 20 квітня, 18:47 • 99692 перегляди