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Удар рф по Павлограду: постраждало 8 людей, серед них - діти

Київ • УНН

 • 914 перегляди

російські війська пошкодили багатоквартирні будинки в Павлограді. Серед восьми постраждалих - троє дітей, усі в лікарні.

Удар рф по Павлограду: постраждало 8 людей, серед них - діти

У суботу, 31 жовтня, російські війська здійснили удар по Павлограду. Пошкоджені кілька багатоквартирних будинків. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, але згодом цифра виросла до 8 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Серед поранених троє дітей, в тому числі - 12-річний хлопчик.

Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу

- заявив Ганжа.

Нагадаємо

30 жовтня російські війська знову завдали удару по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії.

Також УНН повідомляв, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів у трьох районах залишаються без світла через російські атаки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
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Дніпро (місто)
Павлоград