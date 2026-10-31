Удар рф по Павлограду: постраждало 8 людей, серед них - діти
Київ • УНН
російські війська пошкодили багатоквартирні будинки в Павлограді. Серед восьми постраждалих - троє дітей, усі в лікарні.
У суботу, 31 жовтня, російські війська здійснили удар по Павлограду. Пошкоджені кілька багатоквартирних будинків. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, але згодом цифра виросла до 8 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Серед поранених троє дітей, в тому числі - 12-річний хлопчик.
Зараз усі в лікарні. Медики обстежують поранених і надають необхідну допомогу
Нагадаємо
30 жовтня російські війська знову завдали удару по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії.
Також УНН повідомляв, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів у трьох районах залишаються без світла через російські атаки.