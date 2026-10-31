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Удар рф по Павлограду: пострадали 8 человек, среди них - дети

Киев • УНН

 • 952 просмотра

российские войска повредили многоквартирные дома в Павлограде. Среди восьми пострадавших - трое детей, все в больнице.

Удар рф по Павлограду: пострадали 8 человек, среди них - дети

В субботу, 31 октября, российские войска нанесли удар по Павлограду. Повреждены несколько многоквартирных домов. Сначала сообщалось о троих пострадавших, но впоследствии число выросло до 8 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Подробности

Среди раненых трое детей, в том числе 12-летний мальчик.

Сейчас все находятся в больнице. Медики обследуют раненых и оказывают необходимую помощь

- заявил Ганжа.

Напомним

30 октября российские войска снова нанесли удар по вокзалу в Днепре. На месте возник пожар, ранения получила женщина. Также из-за постоянных атак рф в городе и области нет электроэнергии.

Также УНН сообщал, что в Днепропетровской области более 100 тысяч потребителей в трех районах остаются без света из-за российских атак.

Евгений Устименко

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