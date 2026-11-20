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Он — следующий Джеймс Бонд. Она — успешная модель, актриса и певица-автор песен. Вместе они имеют все шансы стать новой влиятельной британской парой в Голливуде — так The Guardian пишет о Роберте Паттинсоне и Сьюки Уотерхаус, передаёт УНН.

Детали

На этой неделе Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус, состоящие в отношениях с 2018 года, оказались в центре мирового внимания после новости о том, что он получил, вероятно, самую масштабную и эффектную роль в кино.

Паттинсон — фигура хорошо известная: только в этом году он снялся в картинах "Драма" (The Drama), "Одиссея" (The Odyssey) и "Прайм-тайм" (Primetime).

Помимо модельной карьеры, Уотерхаус сыграла одну из главных ролей в сериале "Дейзи Джонс и The Six" (Daisy Jones & the Six) — экранизации романа Тейлор Дженкинс Рид, вдохновлённого историей группы Fleetwood Mac. Сейчас она гастролирует с "Loveland" — своим третьим альбомом, в записи которого принял участие Мик Флитвуд. Ранее она также выступала на разогреве у Тейлор Свифт на стадионе "Уэмбли".

Однако новость о роли агента 007 придаст популярности этой пары мощный импульс, сделав их обоих настоящими звёздами, чьи имена будет знать каждый.

Последней британской парой, достигшей статуса влиятельного дуэта мирового масштаба, были Бекхэмы. В мае их бизнес-империя, охватывающая футбол, моду и недвижимость, превысила отметку в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Однако Паттинсон (40 лет) и Уотерхаус (34 года) не следуют модели Бекхэмов. Они выбирают собственный, современный подход к своему влиянию: вместо того чтобы превращать себя в единый коммерческий бренд ради прибыли, пара сосредотачивается на собственных карьерах и индивидуальных успехах.

Эту стратегию также используют другие звёзды большого экрана — Том Холланд (который, как и Паттинсон с Уотерхаус, родом из западного Лондона) и Зендея. Несмотря на всемирную славу и совокупное состояние, оцениваемое в 85 миллионов фунтов стерлингов, они имеют репутацию самой сдержанной и непубличной пары Голливуда. К слову, Паттинсон ранее работал с Зендеей над фильмом "Драма".

"На протяжении десятилетий влиятельные голливудские пары использовали свои отношения для создания совместных брендов, привлечения внимания СМИ и получения выгодных деловых возможностей, — отмечает Шон Харпер, профессор Школы бизнеса Маршалла при Университете Южной Калифорнии. — Но сохранение профессиональной автономии каждого из партнёров также имеет огромную ценность для бизнеса". Когда Бекхэмы обручились в 1998 году, они устроили пресс-конференцию. Год спустя журнал OK! приобрёл эксклюзивные права на фотографии с их свадьбы за рекордную сумму — 1 миллион фунтов стерлингов. Они также продали первые снимки своего старшего сына Бруклина. В январе он опубликовал заявление, в котором обвинил родителей в том, что они ставят "бренд Бекхэмов" на первое место. Сейчас он не поддерживает отношений с семьёй.

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Паттинсон и Уотерхаус сдержаннее относятся к своей популярности. Что касается дочери, родившейся в 2024 году, они придерживаются принципа полного отказа от публикации её фотографий в социальных сетях (так называемый "zero-sharenting").

Паттинсон является амбассадором Dior уже более 10 лет, а в сентябре подписал контракт со швейцарским часовым брендом Jaeger-LeCoultre. Уотерхаус, в свою очередь, сотрудничает с брендами Michael Kors и Miu Miu.

Пара была вместе четыре года, прежде чем в 2022 году впервые вместе появилась на красной дорожке — на показе Dior; с тех пор они делали это лишь несколько раз. Однако каждый такой выход приносит значительную пользу брендам. По данным платформы аналитики в сфере моды Launchmetrics, их совместное появление на Венецианском кинофестивале (где Паттинсон был одет в Dior, а Уотерхаус — в Saint Laurent) обеспечило этим люксовым домам медийный эффект, оценённый в 4 миллиона фунтов стерлингов, и всё это — всего за одну неделю.

По словам Харпера, пара осознала: успех совершенно не зависит от того, превратят ли они свои отношения в коммерческий проект. «Такой подход позволяет каждому из них строить собственную карьеру, заниматься бизнесом и поддерживать связь с поклонниками, не становясь чрезмерно зависимыми друг от друга, — отметил он. — Кроме того, это защищает их личные бренды от определенных репутационных и финансовых рисков, которые неизбежно возникают, когда пару начинают продвигать как единый коммерческий продукт».

Холланд и Зендея вместе снимались во франшизе о Человеке-пауке и регулярно поддерживают друг друга на красных дорожках, однако они никогда не заключали совместных рекламных контрактов. Вместо этого Холланд развивает собственный бренд безалкогольного пива. Зендея является амбассадором таких брендов, как Prada Beauty и Valentino, а также владеет недвижимостью, независимой от Холланда. Они никогда не публиковали фотографий со своей свадьбы.

Зои Гаффни, бренд-директор маркетингового агентства Leopard Co, отмечает, что изменения в медиапространстве влияют на новое поколение звездных пар. Если Бекхэмы приобрели популярность в эпоху таблоидов, когда «публика с нетерпением ждала новых подробностей их гламурной жизни», то сегодня, благодаря социальным сетям, звезды могут сами контролировать то, как их воспринимают.

По словам Гаффни, эта новая эра, когда публичность становится вопросом выбора, породила парадокс: «Возможно, меньшая заметность, наоборот, делает вас более желанными».

Холланд и Зендея используют свои страницы в соцсетях исключительно для продвижения собственных проектов. У Паттинсона вообще нет аккаунтов в социальных сетях, тогда как у Уотерхаус в общей сложности почти 6 миллионов подписчиков в Instagram и TikTok. Там она не только рекламирует свою работу, но и делится забавными кадрами «за кулисами», где часто иронизирует над собой, однако никогда не показывает своего мужа, которого называет «любимым чудаком».

Гаффни считает, что это делает пару «еще более привлекательной». И если Бекхэмы часто публикуют поздравления по случаю любых семейных достижений, то Уотерхаус пока хранит молчание.

Впрочем, это не помешало фанатам «Бонда» высказаться. «Невозможно поверить, что это снял Джеймс Бонд», — говорится в одном из комментариев под видео, где она пьет капучино. «Приватность порождает интригу, а интрига может быть мощнее постоянной публичности», — говорит Гаффни.

Харпер называет впечатляющим то, как им до сих пор удается оберегать свои отношения от постороннего вмешательства. «Порой самое разумное бизнес-решение, которое могут принять знаменитости, — это держать личную жизнь отдельно от профессиональной деятельности», — отмечает он.