Тейлор Свифт

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 13655 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 54338 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 32371 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 37432 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 45374 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 84435 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 77532 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35050 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60295 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 108760 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 60695 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 78028 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 43165 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 22631 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 16787 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 54338 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 79756 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 84435 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 77532 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 179265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 44562 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 26933 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 28114 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 29624 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 32019 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Люди

Тейлор Свифт

Американская певица и автор песен (родилась в 1989 году)
Новости по теме

Лучшие и худшие образы Блейк Лайвли: от Versace до Michael Kors

Business Insider рассказал о лучших и худших нарядах Блейк Лайвли. От красного бального платья на Met Gala до синего костюма для показа фильма.

УНН Lite • 13 апреля, 18:16 • 20570 просмотра

В Европе растет радикализация детей из-за онлайн-контента

В Европе растет угроза радикализации детей из-за онлайн-контента. Экстремисты используют порно, сцены насилия и соцсети для влияния на подростков, что приводит к попыткам терактов.

Новости Мира • 13 апреля, 12:12 • 6600 просмотра

Тейлор Свифт подала скандальный судебный иск против Канье Уэста за клевету

Тейлор Свифт подала в суд на Канье Уэста из-за его заявлений в соцсетях об интимных отношениях с Бибером и Стайлзом. Свифт требует от Уэста прекратить клеветническую деятельность.

Новости Мира • 11 апреля, 15:50 • 34047 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

Актриса Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за вовлечение в судебную тяжбу с режиссером Джастином Бальдони. Свифт оценила извинения и готова двигаться дальше.

УНН Lite • 8 апреля, 13:10 • 140194 просмотра