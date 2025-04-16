Business Insider рассказал о лучших и худших нарядах Блейк Лайвли. От красного бального платья на Met Gala до синего костюма для
показа фильма.
В Европе растет угроза радикализации детей из-за онлайн-контента. Экстремисты используют порно, сцены насилия и соцсети для
влияния на подростков, что приводит к попыткам терактов.
Тейлор Свифт подала в суд на Канье Уэста из-за его заявлений в соцсетях об интимных отношениях с Бибером и Стайлзом. Свифт требует
от Уэста прекратить клеветническую деятельность.
Актриса Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за вовлечение в судебную тяжбу с режиссером Джастином Бальдони. Свифт оценила
извинения и готова двигаться дальше.