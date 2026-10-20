Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизни

Кайли Кеннеди — одна из внучек Роберта Ф. Кеннеди и Этель Кеннеди — умерла, причины и обстоятельства пока неизвестны, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Согласно онлайн-некрологу, Кайли скончалась 21 сентября в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс.

Причина и обстоятельства смерти пока не разглашаются.

Кайли была дочерью Майкла Кеннеди (шестого из 11 детей Роберта и Этель) и Виктории Дениз Гиффорд, отцом которой был легенда НФЛ Фрэнк Гиффорд.

Кайли было всего 13 лет, когда ее отец Майкл трагически погиб: во время игры в футбол на лыжах вместе с другими членами семьи Кеннеди он врезался в дерево. Это произошло в канун Нового года в 1997 году.

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Впоследствии она посвятила себя сфере образования. После окончания Джорджтаунского университета Кайли начала карьеру, работая в школе для детей из социально уязвимых семей в рамках программы "Teach For America". Позже она получила ученые степени в Университете Пейс и Гарварде.

Хотя Кайли вела преимущественно частный образ жизни, в 2012 году она ненадолго оказалась в центре внимания всей страны: ​​ее двоюродный брат Конор Кеннеди вместе со своей тогдашней девушкой Тейлор Свифт якобы появились на ее свадьбе без приглашения. Тейлор всегда отрицала, что пришла без приглашения, — она настаивала, что получила приглашение, и даже утверждала, что Кайли поблагодарила ее за визит.

В последние годы Кайли пришлось пройти через тяжелые испытания: она потеряла дочь Джози, которая умерла через несколько дней после рождения. Кроме того, в 2020 году Кайли получила серьезную травму спинного мозга, в результате чего осталась парализованной.

Ей было всего 42 года.