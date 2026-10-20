Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизни

$45.000.1450.530.03
ukenru
17:50 • 12699 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море
17:36 • 12538 просмотра
Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло
Эксклюзив
17:23 • 12757 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
16:52 • 6956 просмотра
НАТО направит самолёты и беспилотники в Чёрное море после атак на судоходство
15:36 • 15174 просмотра
Отпуск военнослужащих за границей: какие документы нужно подготовить для выезда
15:21 • 14143 просмотра
В Киеве частично обесточены четыре района из-за атаки РФ — где приостановлено движение электротранспорта
14:43 • 12490 просмотра
В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США ВиткоффомPhoto
Эксклюзив
13:26 • 14992 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 14204 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 21475 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
78%
761мм
Популярные новости
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине20 октября, 10:17 • 26783 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto20 октября, 10:39 • 28793 просмотра
Рубио заявил, что США должны сопоставлять потребность Украины в ракетах ПВО с другими20 октября, 11:44 • 16374 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo20 октября, 12:13 • 25824 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18425 просмотра
публикации
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море17:50 • 12724 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
17:23 • 12770 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18735 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 21480 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto20 октября, 12:15 • 21462 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Йонас Гар Стере
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Осло
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Настоящий позор" — профессиональная модель раскритиковала выход Кайли Дженнер для Victoria's Secret18:40 • 186 просмотра
В 2028 году в Ливерпуле откроется масштабный музей группы The BeatlesPhoto15:55 • 8544 просмотра
Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизниPhoto15:13 • 10360 просмотра
Космический телескоп Euclid впервые обнаружил новую кометуPhoto14:06 • 10842 просмотра
Звезда культовых сериалов Эпплгейт призналась, что ей неправильно поставили тяжёлый диагнозVideo13:50 • 10656 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
The New York Times
Социальная сеть

Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизни

Киев • УНН

 • 10365 просмотра

Кайли Кеннеди умерла 21 сентября в своем доме в Массачусетсе. Причины и обстоятельства смерти не разглашаются.

Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизни

Кайли Кеннеди — одна из внучек Роберта Ф. Кеннеди и Этель Кеннеди — умерла, причины и обстоятельства пока неизвестны, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Согласно онлайн-некрологу, Кайли скончалась 21 сентября в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс.

Причина и обстоятельства смерти пока не разглашаются.

Кайли была дочерью Майкла Кеннеди (шестого из 11 детей Роберта и Этель) и Виктории Дениз Гиффорд, отцом которой был легенда НФЛ Фрэнк Гиффорд.

Кайли было всего 13 лет, когда ее отец Майкл трагически погиб: во время игры в футбол на лыжах вместе с другими членами семьи Кеннеди он врезался в дерево. Это произошло в канун Нового года в 1997 году.

В рф суд заочно арестовал внука Кеннеди за службу в ВСУ12.08.26, 20:35 • 9943 просмотра

Впоследствии она посвятила себя сфере образования. После окончания Джорджтаунского университета Кайли начала карьеру, работая в школе для детей из социально уязвимых семей в рамках программы "Teach For America". Позже она получила ученые степени в Университете Пейс и Гарварде.

Хотя Кайли вела преимущественно частный образ жизни, в 2012 году она ненадолго оказалась в центре внимания всей страны: ​​ее двоюродный брат Конор Кеннеди вместе со своей тогдашней девушкой Тейлор Свифт якобы появились на ее свадьбе без приглашения. Тейлор всегда отрицала, что пришла без приглашения, — она настаивала, что получила приглашение, и даже утверждала, что Кайли поблагодарила ее за визит.

В последние годы Кайли пришлось пройти через тяжелые испытания: она потеряла дочь Джози, которая умерла через несколько дней после рождения. Кроме того, в 2020 году Кайли получила серьезную травму спинного мозга, в результате чего осталась парализованной.

Ей было всего 42 года.

Антонина Туманова

Новости МираУНН Lite
Школа
Новый год
Брак
Тейлор Свифт
Роберт Ф. Кеннеди
Гарвардский университет