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Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життя

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Кайлі Кеннеді померла 21 вересня у своєму будинку в Массачусетсі. Причини та обставини смерті не розголошуються.

Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життя

Кайлі Кеннеді — одна з онучок Роберта Ф. Кеннеді та Етель Кеннеді — померла, причини та обставини наразі невідомі, передає УНН із посиланням на TMZ.

Згідно з онлайн-некрологом, Кайлі пішла з життя 21 вересня у своєму будинку у Вествуді, штат Массачусетс.

Причина та обставини смерті наразі не розголошуються.

Кайлі була дочкою Майкла Кеннеді (шостого з 11 дітей Роберта та Етель) і Вікторії Деніз Гіффорд, чиїм батьком був легенда НФЛ Френк Гіффорд.

Кайлі було лише 13 років, коли її батько Майкл трагічно загинув: під час гри у футбол на лижах разом з іншими членами родини Кеннеді він врізався в дерево. Це сталося в переддень Нового року, 1997 року.

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Згодом вона присвятила себе сфері освіти. Після закінчення Джорджтаунського університету Кайлі розпочала кар'єру, працюючи в школі для дітей із соціально вразливих родин у межах програми "Teach For America". Пізніше вона здобула вищі наукові ступені в Університеті Пейс та Гарварді.

Хоча Кайлі переважно вела приватний спосіб життя, у 2012 році вона ненадовго опинилася в центрі загальнонаціональної уваги: ​​її двоюрідний брат Конор Кеннеді разом зі своєю тодішньою дівчиною Тейлор Свіфт нібито з'явилися на її весіллі без запрошення. Тейлор завжди заперечувала, що прийшла непроханою, — вона наполягала, що отримала запрошення, і навіть стверджувала, що Кайлі подякувала їй за візит.

В останні роки Кайлі довелося пройти через тяжкі випробування: вона втратила доньку Джозі, яка померла через кілька днів після народження. Крім того, у 2020 році Кайлі отримала серйозну травму спинного мозку, внаслідок чого залишилася паралізованою.

Їй було лише 42 роки.

Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Школа
Новий рік
Шлюб
Тейлор Свіфт
Роберт Кеннеді
Гарвардський університет