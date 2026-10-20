Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життя
Київ • УНН
Кайлі Кеннеді померла 21 вересня у своєму будинку в Массачусетсі. Причини та обставини смерті не розголошуються.
Кайлі Кеннеді — одна з онучок Роберта Ф. Кеннеді та Етель Кеннеді — померла, причини та обставини наразі невідомі, передає УНН із посиланням на TMZ.
Згідно з онлайн-некрологом, Кайлі пішла з життя 21 вересня у своєму будинку у Вествуді, штат Массачусетс.
Причина та обставини смерті наразі не розголошуються.
Кайлі була дочкою Майкла Кеннеді (шостого з 11 дітей Роберта та Етель) і Вікторії Деніз Гіффорд, чиїм батьком був легенда НФЛ Френк Гіффорд.
Кайлі було лише 13 років, коли її батько Майкл трагічно загинув: під час гри у футбол на лижах разом з іншими членами родини Кеннеді він врізався в дерево. Це сталося в переддень Нового року, 1997 року.
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Згодом вона присвятила себе сфері освіти. Після закінчення Джорджтаунського університету Кайлі розпочала кар'єру, працюючи в школі для дітей із соціально вразливих родин у межах програми "Teach For America". Пізніше вона здобула вищі наукові ступені в Університеті Пейс та Гарварді.
Хоча Кайлі переважно вела приватний спосіб життя, у 2012 році вона ненадовго опинилася в центрі загальнонаціональної уваги: її двоюрідний брат Конор Кеннеді разом зі своєю тодішньою дівчиною Тейлор Свіфт нібито з'явилися на її весіллі без запрошення. Тейлор завжди заперечувала, що прийшла непроханою, — вона наполягала, що отримала запрошення, і навіть стверджувала, що Кайлі подякувала їй за візит.
В останні роки Кайлі довелося пройти через тяжкі випробування: вона втратила доньку Джозі, яка померла через кілька днів після народження. Крім того, у 2020 році Кайлі отримала серйозну травму спинного мозку, внаслідок чого залишилася паралізованою.
Їй було лише 42 роки.