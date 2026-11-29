У Швейцарії 54,9% учасників референдуму, за попередніми результатами, підтримали пом'якшення обмежень на експорт озброєння, однак заборона на постачання зброї Україні залишиться чинною. Про це повідомляє швейцарський мовник SRF, пише УНН.

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Проти змін до законодавства щодо експорту озброєння висловилися 45,1% громадян. Поправки до Закону про військові матеріали передбачають можливість постачання швейцарської зброї до 36 держав-партнерів, серед яких США, Ізраїль та низка країн ЄС, навіть якщо вони беруть участь у збройних конфліктах.

Реформа також передбачає скасування обов'язкового отримання згоди Швейцарії на реекспорт озброєння до третіх країн. Водночас уряд збереже право обмежувати постачання з міркувань безпеки, зовнішньої політики та дотримання нейтралітету.

Чи зможе Україна отримувати швейцарську зброю

Попри послаблення експортних обмежень, для України діятиме окремий виняток – заборона як на пряме постачання швейцарського озброєння, так і на його передачу через треті країни.

Прихильники реформи вважають, що вона допоможе зберегти конкурентоспроможність швейцарської оборонної промисловості та забезпечити потреби власної армії. Натомість ліві політичні сили та пацифістські організації застерігають, що послаблення обмежень загрожує принципу нейтралітету країни.

Раніше Федеральна рада Швейцарії підтримала запропоновані парламентом зміни, однак коаліція лівих партій оскаржила це рішення, ініціювавши референдум.

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