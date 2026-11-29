росія втратила майже 2,5 тисячі військових за добу - Генштаб 29 листопада 2026
Київ • УНН
За добу 24 листопада російська армія втратила 2 479 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули 1 653 465 осіб.
Протягом доби 24 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 479 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада сягнули близько 1 653 465 осіб.
Нагадаємо
Генштаб повідомив про рекордні втрати армії рф з початку 2026 року. Їхня кількість майже дорівнює населенню чотирьох регіонів росії.
Близько 93 щогодини: втрати армії рф у листопаді побили рекорд за всю війну - Генштаб26.11.26, 11:19 • 4457 переглядiв