80-річний Еррол Маск, батько засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска, заявив, що його жорстке виховання допомогло синам досягти фінансового успіху. У недавньому інтерв'ю шведському виданню він визнав, що годинами вичитував дітей, але не вважає це поганим зверненням. На його думку, саме така виховна тактика допомогла Ілону та його брату Кімбалу стати мільярдерами, передає УНН із посиланням на Bild.

"Я годинами — іноді по чотири години поспіль — розмовляв із ними. Те, що він (Кімбал) називає психологічною тортурою. Результат цієї "психологічної тортури" в тому, що сьогодні вони мільярдери. Один із них входить до найбагатших людей в історії", — заявив Еррол.

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Сам Ілон Маск та його брат раніше звинувачували батька у психологічному насильстві. Ілон порівнював його з доктором Джекілом і містером Хайдом: за його словами, він багато чому навчився у батька, але той також робив вчинки, які важко собі уявити. В інтерв'ю журналу Rolling Stone підприємець називав його жахливою людиною.

Еррол Маск, однак, стверджує, що має ідеальні стосунки з обома синами. За його словами, вони допомагають йому, коли це необхідно, а він іноді дає їм поради. При цьому сам він описує їхнє спілкування як вкрай обмежене: у половині випадків вони взагалі не розмовляють, а в решту часу обмін репліками зводиться до слів "так", "ні" та "добре".

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Відносини батька та сина ускладнилися і після того, як Еррол завів дітей із колишньою падчеркою Джаною Безейденхаут. Згідно з біографією Ілона Маска, саме ця історія стала однією з причин, через які підприємець довгий час відмовлявся спілкуватися з батьком.