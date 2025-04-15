Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.
Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.
Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.
З початку 2025 року українці придбали майже 9000 вживаних автомобілів з США, 42% з яких – електромобілі. Найпопулярніші моделі: TESLA Model Y, TESLA Model 3 та FORD Escape.
OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
Ціни на вживані Tesla у США впали на 7% у річному вимірі в березні, у Великій Британії падіння склало 15%. Зниження відбувається на фоні підозр щодо шкоди бренду через дії Трампа.
Апеляційний суд відклав дію судової заборони, яка обмежувала доступ Ілона Маска до особистих даних американців у різних відомствах. Усні доводи будуть заслухані 5 травня.
Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.
Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.
Продажі Mercedes-Benz впали на 7% у першому кварталі 2024 року, через зменшення продажів фургонів на 21%. Падіння продажів електромобілів склало 14%.
Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.
Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.
7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.
У Харкові 3 квітня сталася ДТП: зіткнулися JEEP Cherokee та Renault. 72-річний водій Renault загинув, а хлопчик 12-14 років у важкому стані у лікарні.
Дональд Трамп повідомив, що Ілон Маск найближчим часом піде з посади керівника Департаменту ефективності державного управління. Причиною є розчарування в його непередбачуваності.
2 квітня на Вінниччині сталось ДТП: зіткнулись Tesla та Honda. В результаті аварії загинув 51-річний пасажир Honda, водіїв з травмами госпіталізовано.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області близько 30 разів, поранивши трьох людей, серед яких 14-річний хлопчик. Пошкоджено будинки, авто та лінії електропередач.
Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів. Обговорювалося, як ЦРУ може стати більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.
Дональд Трамп заявив про припинення діяльності Міністерства ефективності уряду через завершення співпраці з Ілоном Маском, який був залучений на 130 днів. Трамп високо оцінив внесок Маска, але визнав, що відомство скоро припинить існування.
У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.
Окупанти обстріляли міста Донеччини 12 разів за добу, зафіксовано понад 3680 обстрілів. Пошкоджено будинки у Покровську, Лимані, Дружківці, є поранений.
Міський голова Дніпра закликав передати фото знищеної автівки Tesla Ілону Маску, натякаючи на його підтримку росії. У Дніпрі вже 25 постраждалих від атаки, 9 у лікарні.
Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.
Американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink. Пристрій перетворює його думки на команди для комп’ютера, виявляючи електричні імпульси мозку.
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.