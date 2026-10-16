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Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секунди

Київ • УНН

 • 12051 перегляди

Tesla презентувала Roadster із коротким польотом і переворотом у повітрі. Серійне виробництво планують розпочати у 2028 році.

Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секунди

У мережі поширилася інформація про презентацію нового електричного спорткара Tesla Roadster, який нібито здатний відриватися від землі, долати перешкоди та розганятися до 100 км/год лише за 0,81 секунди. Водночас офіційного підтвердження таких характеристик і проведення демонстрації наразі немає, пише УНН.

Деталі

Згідно з поширеним описом, автомобіль оснащений системою вентиляторів, яка створює притискну силу та дозволяє машині утримуватися на поверхні навіть у перевернутому положенні. Також заявлено про газові двигуни для додаткового прискорення та маневрування.

Автори повідомлення стверджують, що Roadster матиме 3 версії: Performance, Thrust і Rocket. Остання нібито розрахована на 1 людину та здатна здійснювати короткочасні польоти.

Що відомо про Tesla Roadster

Tesla вперше представила прототип нового покоління Roadster у 2017 році, пообіцявши розпочати постачання у 2020 році. Однак вихід автомобіля неодноразово переносили.

У поширеному повідомленні також називають 2028 рік можливим початком серійного виробництва, а вартість бронювання оцінюють у $50 000. Ці відомості потребують окремого підтвердження.

За повідомленнями Reuters і TechCrunch, Tesla справді провела презентацію Roadster у Техасі. Автомобіль продемонстрував короткочасний політ і переворот у повітрі завдяки системі газових двигунів, розробленій за участю SpaceX. Під час випробування також заявили розгін до 60 миль/год (приблизно 97 км/год) за 0,81 секунди. Серійне виробництво планують розпочати у 2028 році.

Водночас демонстраційний політ не означає, що автомобіль уже сертифікований для звичайних доріг.

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Степан Гафтко

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