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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19363 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133881 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126673 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125193 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127812 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192337 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 3628 перегляди

Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день хом'яків: що ще відзначають 12 квітня

12 квітня відзначають День космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі, День скаута та Всесвітній день хом'яків.

Суспільство • 12 квітня, 03:20 • 5529 перегляди

Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Новини Світу • 11 квітня, 21:54 • 3890 перегляди

OpenAI подає до суду на Ілона Маска і заявляє про переслідування

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.

Новини Світу • 10 квітня, 06:40 • 10511 перегляди

Прогнозуються сміттєпад і лаги: орбіта Землі переповнена уламками відпрацьованої техніки

Кількість космічного сміття на орбіті Землі стрімко зростає, що може призвести до руйнування супутників та унеможливлення використання певних орбіт. Потрібне активне очищення космічного простору.

Технології • 9 квітня, 08:27 • 8324 перегляди

Aстронавт NASA та двоє росіян прибули на Міжнародну космічну станцію

Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.

Новини Світу • 8 квітня, 11:36 • 9100 перегляди

Bloomberg: статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів уперше з 2024 року

Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.

Новини Світу • 8 квітня, 08:15 • 11235 перегляди

Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5574 перегляди

Starlink не зможе відразу бути витіснений головним конкурентом Eutelsat зі сфери комунікацій України воєнного часу - Politico

Україна сильно залежить від Starlink, але ЄС шукає альтернативи, зокрема Eutelsat. Однак, жодна існуюча система не може повністю замінити Starlink через її унікальні можливості.

Війна • 7 квітня, 07:00 • 11060 перегляди

Складуть конкуренцію Starlink? Стала відома дата запуску перших супутників Kuiper від Amazon

Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.

Новини Світу • 3 квітня, 13:22 • 10674 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32676 перегляди

Ілон Маск відвідав ЦРУ: що обговорювалося

Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів. Обговорювалося, як ЦРУ може стати більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.

Новини Світу • 1 квітня, 07:24 • 17448 перегляди

Трамп анонсував завершення роботи Міністерства ефективності уряду через обмежену співпрацю з Маском

Дональд Трамп заявив про припинення діяльності Міністерства ефективності уряду через завершення співпраці з Ілоном Маском, який був залучений на 130 днів. Трамп високо оцінив внесок Маска, але визнав, що відомство скоро припинить існування.

Новини Світу • 1 квітня, 04:55 • 20794 перегляди

SpaceX вперше відправила Crew Dragon у навколополярний орбітальний політ

SpaceX здійснила історичний запуск Crew Dragon, який вперше здійснить політ над полюсами Землі. Місія Fram2 з науковою метою триватиме кілька днів на висоті 450 км, серед екіпажу немає громадян США.

Новини Світу • 1 квітня, 02:46 • 10206 перегляди

Перша запущена з Європи орбітальна ракета вибухнула після запуску: політ назвали успішним

Ракета Spectrum, розроблена Isar Aerospace, вибухнула невдовзі після старту з космодрому Аньєйа. Попри невдачу, компанія назвала випробування корисним для майбутніх місій.

Новини Світу • 30 березня, 20:56 • 13974 перегляди

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X компанії xAI за 45 мільярдів доларів. Угода оцінює X у 33 мільярди доларів, що менше, ніж Маск заплатив у 2022 році.

Новини Світу • 29 березня, 00:07 • 32446 перегляди

NASA просувається до сертифікації Starliner для пілотованих польотів

NASA планує завершити сертифікацію космічного корабля Starliner від Boeing для місій з екіпажем до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Це після технічних проблем під час місії до МКС.

Новини Світу • 28 березня, 03:10 • 16810 перегляди

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink. Пристрій перетворює його думки на команди для комп’ютера, виявляючи електричні імпульси мозку.

Новини Світу • 27 березня, 10:19 • 151859 перегляди

Ілон Маск запустив свій ШІ "Grok" в Telegram: як підключити

Ілон Маск інтегрував Grok AI в Telegram, який має 1 мільярд користувачів. Бот безкоштовний для Premium-акаунтів, але після запуску тимчасово став недоступним через велику кількість запитів.

Технології • 26 березня, 12:18 • 25849 перегляди

SpaceX запустила секретну місію NROL-57 для розвідувального управління США

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.

Новини Світу • 21 березня, 08:06 • 19569 перегляди

Польща придбала для України понад 24 тис. систем Starlink

У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.

Війна • 20 березня, 17:05 • 17310 перегляди

Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX

Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.

Новини Світу • 19 березня, 06:12 • 13975 перегляди

росія хоче співпрацювати з Маском для польоту на Марс - Reuters

Представник путіна заявив, що росія зацікавлена у співпраці з Ілоном Маском у космічних дослідженнях, зокрема, щодо підготовки місії на Марс. москва прагне зміцнити "роскосмос".

Новини Світу • 18 березня, 12:56 • 10222 перегляди

Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

SpaceX планує запустити Starship на Марс у 2026 році за допомогою Super Heavy. Optimus допоможе у технічних завданнях. Перша висадка людей можлива у 2029-2031 роках.

Новини Світу • 15 березня, 20:55 • 28409 перегляди

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 25247 перегляди

SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.

Новини Світу • 14 березня, 02:28 • 16678 перегляди

SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.

Новини Світу • 13 березня, 01:28 • 14999 перегляди

Трамп пообіцяв придбати новий автомобіль Tesla на підтримку Маска

Дональд Трамп оголосив про намір придбати нову Tesla на знак підтримки Ілона Маска. Екс-президент звинуватив "радикальних лівих" у спробах бойкотувати компанію та її засновника.

Новини Світу • 11 березня, 09:25 • 14225 перегляди

Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України

Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.

Політика • 10 березня, 11:12 • 21420 перегляди

МЗС Польщі відповіло Маску щодо відключення Starlink для ЗСУ: “будемо змушені шукати інших постачальників”

Глава МЗС Польщі Сікорський відповів на заяву Маска про можливе відключення Starlink в Україні. Міністр нагадав, що Польща оплачує послуги на $50 млн щорічно та готова шукати інших постачальників.

Війна • 9 березня, 13:32 • 58186 перегляди