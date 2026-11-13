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Financial Times

Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський

Київ • УНН

 • 516 перегляди

В Україні вздовж фронту й на ТОТ Starshield обмежує швидкість до 161 км/год. Зеленський доручив з’ясувати причини та виправити ситуацію.

Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський

Після початку нових збоїв Starshield в Україні вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території ТОТ зберігається обмеження швидкості на рівні 161 км/год, що унеможливлює у тому числі роботу перехоплювачів реактивних "шахедів". Чітких пояснень досі немає. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками звіту військового командування щодо комунікації з американською стороною 13 листопада, пише УНН.

Міністр оборони України та Головком ЗСУ доповіли по комунікації з Американською стороною щодо питання про швидкість Starshield. На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів". Чітких пояснень досі немає. Доручив МЗС України та міністру оборони України активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації

- вказав Зеленский у соцмережах за підсумками селекторної наради.

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З його слів, "були також доручення командувачу Повітряних Сил, Прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості".

"Готуємо зараз нові оборонні пакети для України. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто працює справді оперативно", - наголосив Зеленський.

Також, за його словами, "були детальні доповіді по наслідках ударів по Сумщині й відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі. Також були звіти по Київщині – Білій Церкві, Броварах та інших містах". "Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити. Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення було більш швидким. Окремо обговорили з Прем’єр-міністром України відновлення у Києві будівель Інституту травматології та ортопедії, які були пошкоджені російським "шахедом". Міністр енергетики доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі", - зазначив Зеленський.

Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський12.11.26, 11:11 • 29697 переглядiв

Юлія Шрамко

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